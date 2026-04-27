黃偉哲現場開吃　賣力推廣台南蚵仔

民進黨籍台南市長黃偉哲27日出席“台南蚵”行銷記者會後現場開吃。（中評社 蔣繼平攝） 記者會有剛烤好的牡蠣（俗稱蚵仔），約半個手掌大。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月27日電（記者 蔣繼平）即將迎來牡蠣（俗稱蚵仔）的產季，民進黨籍台南市長黃偉哲27日到七股出席“台南蚵”行銷記者會，不僅現場說了一段順口溜幫助推廣，還幽默提到“台南有南蚵，也有南科”，並現場開吃又大又肥的烤蚵，相當賣力。



台南市的佳里、七股、西港、學甲、將軍、北門等6區被稱為大北門地區，以農業、養殖漁業（如虱目魚）、鹽業歷史為特色，知名景點有北門鹽田、七股鹽山等，近年致力發展沿海觀光。



大北門地區也是台南平掛式牡蠣重要生產區，約有3千棚養殖規模。溪北（七股、北門、將軍）與溪南（安南、安平外海）分別於每年10月至翌年2月及3月至6月迎來產季，並以在地品牌“台南蚵”，展現產地直送的新鮮海味。



黃偉哲27日赴七股區龍山里漁民活動中心出席“台南大北門～痛快來嘗蚵”行銷記者會，綠委郭國文陪同出席。記者會擺滿經典小吃，譬如蚵仔麵線、烤鮮蚵、蚵嗲及蚵仔酥，也展示“蚵仔碗粿”及“蚵仔大亨堡”等創意料理。



黃偉哲受訪表示，蚵仔（牡蠣）是台灣人非常喜歡的食品，小吃攤或餐廳都有，台南的蚵仔，不管在七股或將軍沿海，擁有水質好、潮汐、潟湖等優勢適合蚵仔養殖。



黃偉哲還隨口講了一段順口溜“台南的蚵仔，不怕貨比貨，只怕沒吃過，要打開知名度，需要各位吃貨來帶貨。”黃偉哲還幽默地說“正式命名台南蚵來行銷，對照半導體的南科，我們有南蚵，也有南科。”