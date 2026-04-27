鄭麗文：特朗普會否喊和平統一？難預測

國民黨主席鄭麗文（右）受訪。（截自“蘭萱時間”YouTube直播畫面) 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天接受廣播專訪時強調，真正穩定、永續的和平，不能只靠兩岸，也必須建立在美中和解與合作之上。所以接下來將登場的美國總統特朗普與大陸領導人習近平的會面當然很重要。



鄭麗文說，依她瞭解，美方幕僚認為，如果美國從“不支持台獨”進一步走到“反對台獨”，就已經是很重大的一步；至於要更進一步讓特朗普提到支持和平統一，這不太可能，她認為美方幕僚一定會阻止特朗普跨出這樣的界線，但特朗普本來就是難以預測的人，所以也很難說。



鄭麗文今天一早前往中廣接受“蘭萱時間”節目主持人蘭萱的專訪。對於接下來的訪美，鄭麗文說，美國當然是重中之重，她也非常重視即將訪美的行程，且兩岸和平肯定符合美國的國家利益，她會從這個角度出發，向美方提出不一樣的路線圖，並說服美方理解，台灣走向和平不是背離美國，而是有助於區域穩定，也符合美國利益。



鄭麗文指出，這也是為什麼美國許多重量級學者高度重視她的主張與路線。當美方看到她成功會見中共中央總書記習近平，且習總書記公開以善意回應她的主張與訴求時，對美方而言，這等於是歷史打開一道非常難得的門，美國應該抓住這個難得機會，重新思考兩岸和平與區域安全的可能性。

