美頻催兆元軍購　民進黨團促藍白要清醒

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”27日下午將再度就軍購特別預算條例草案進行朝野協商，而美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）近期頻頻催促通過新台幣1.25兆全面性軍購預算。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄痛批，在野藍白對“國防”議題立場別反覆，要清醒，不要在關鍵時刻畏首畏尾。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜。



美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言接受《中國時報》專訪時強調，台灣應儘速通過“全面性”“國防”特別預算，不僅能提升自我防衛能力，也有助於發展本土無人機產業，對“國防”與產業皆具重要意義。近月來，美國國會議員與智庫也多次訪台，並向“立法院”表達關切，盼法案儘快通過。



莊瑞雄受訪表示，不只是台灣民眾關注軍購案，連國際社會、尤其是台灣最重要的盟友美國，也多次表達關切，這些聲音並非干涉台灣內政，而是基於對台灣安全的關心。



莊瑞雄批評，中國國民黨與台灣民眾黨在審查條例過程中，竟刻意刪除“中共對台威脅”相關文字，改為模糊的“國際情勢”，顯示在野黨“畏首畏尾、不敢面對現實”，台灣最大的威脅就是來自對岸，連條文都不敢寫清楚，到底在怕什麼？



針對“立法院”今日下午將再舉行軍購特別條例的朝野黨團協商，由國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。



莊瑞雄指出，國民黨內部立場分歧，從最初3500億元、3800億元，到地方首長提出8100億元，甚至部分藍營人士喊出8千億、9千億，數字反覆變動，顯示內部沒有共識，在野黨對外喊支持“國防”，實際在“國會”提出的條文加總卻不到4千億元，嘴巴講滿、實際做法完全相反。



莊瑞雄也說，民眾黨對外宣稱與藍營有一致方向，但在“國會”審查時，對具體項目與金額仍未提出完整方案，“國防”預算並非數字遊戲，而是攸關2300萬人民安全的根本問題。軍購特別預算是經過長時間盤整、針對不對稱戰力與防衛韌性所提出的整體規劃，不應任意刪減或拚湊，在野黨要正視國際局勢與台灣面臨的安全挑戰，在項目與金額上展現負責任態度。