美指M109A7部署慢台卻要買　台軍方回應

台“國防部長”顧立雄答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月27日電（記者 鄭羿菲）台軍購特別預算條例中，預計對美採購60門M109A7自走砲，台灣民眾黨籍“立委”王安祥27日質疑，美認為M109A7部署速度過慢，美陸軍已大肆減少採購，台灣仍採購？台“國防部長”顧立雄回應，M109A7在作戰應用上仍有其需求。



陸軍司令部參謀長、中將陳建義補充說，外媒報導M109A7部署需15分鐘，與真實數據不同。現行使用的牽引砲或自走砲都服役超過40年以上，並不符合現在防衛作戰需求，目前在特別預算條例中採購的60門M109A7，符合我們的防衛作戰需求。



“立法院”“外交及國防委員會”27日邀請台“國防部部長”顧立雄報告“國防部”創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展”，並備質詢。



王安祥質詢時問及，美國陸軍部長德里斯科爾日前在美國國會上對M109A7有不少意見，認為部署程序需要15分鐘太長、速度過慢，不符現代戰場，因此在2027財政年度預算中，陸軍對M109A7減少採購，從2026年的7.15億美元銳減到新年度的不到1億美元，德里斯科爾也提到會研發一些速度更快的來替代M109A7，這與我們軍購特別條例中還要採購M109A7的方向不太一樣，“國防部”能否做相關說明？



陳建義回應，媒體報導所稱M109A7的部署速度需要15分鐘，與真實數據不同，美軍雖不再擴大採購M109A7，但現行部署仍持續使用。我們根據報導專案研析，美未來尋找的替代標的到底是3年後還是5年後？是否符合我們的防衛需求？甚至若標的符合我作戰需求，未來採購排序也未必會在7年到8年內快速獲得。



陳建義指出，事實上，現行使用的牽引炮或自走砲都服役超過40年以上，並不符合現代防衛作戰需要，而特別預算條例中採購的60門M109A7，是可以單炮放列、單砲射擊，射擊速度等也都符合我們的防衛作戰需求。



顧立雄認為，台購置自走砲本就是採機動方式外，既有裝備還沒辦法替代前，我們也要更機動部署。在現在情況下，若沒有進行機動與快速轉移的過程，很容易被殲滅。我們相關都在進行研討，M109A7在所有的砲兵作戰應用上，還是有其需求。