沈伯洋對戰蔣萬安?莊瑞雄：藍白快嚇死

綠委莊瑞雄在記者會上秀出自己AI髮型圖卡，自嘲換髮型，也沒人討論他。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）針對民進黨2026台北市長人選，可能將由黨籍不分區“立委”沈伯洋出戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安。民進黨“立法院”黨團幹事長、選舉對策成員莊瑞雄27日表示，雖說還沒最終決定，但快了，大家看國民黨與台灣民眾黨反映，就知道他們害怕沈伯洋、甚至快嚇得要死了，選對會看沈是愈看愈喜歡。



民進黨“立法院”黨團27日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者有幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜。



記者問，沈伯洋競選台北市長團隊是否已成形？因媒體已報導傳出由民進黨政策會執行長吳思瑤擔任沈伯洋的競選總幹事、吳沛憶擔任台北市黨部主委布局基層組織，以及范雲、陳培瑜負責政策論述。



“藍白一直在攻擊沈伯洋、幫沈行銷，就代表愈害怕，嚇都嚇死！”莊瑞雄笑回，從沈伯洋的政策幕僚來看，是女性撐起半邊天，范雲與陳培瑜在教育、文化、衛生與環境等領域政策實力堅強，民進黨對台北市選戰審慎布局，也清楚蔣萬安是強勁對手，但經過評估，沈伯洋具備競爭力，“我們愈看愈喜歡”，目前選對會尚未最終決定，但就快出爐了。



媒體追問，沈伯洋25日與蔣萬安在松山慈惠堂同台，互別苗頭，民眾黨籍前台北市長柯文哲評論沈伯洋選台北市長是太精彩的黃金人選？



莊瑞雄則表示，柯文哲現階段應更專注自身司法案件，各黨在六都選戰都會推出最強人選，而沈伯洋目前一舉一動都受到藍白高度關注，沈伯洋連換個髮型都引發藍白攻擊、行銷，顯示沈伯洋的人氣與聲量已形成對藍白的壓力。



莊瑞雄也自己秀出自己的AI髮型圖卡，自嘲自己也在“立法院”剪新台幣200元頭髮換髮型、甚至用AI模擬，但都沒跟沈伯洋同樣的討論，人氣高低一看就知道。



莊瑞雄說，沈伯洋已逐步從“國防”、“國安”議題，延伸至台北市政願景與政策討論，沈伯洋正在轉型，民進黨人選即將出爐，大家可拭目以待，很快就會有答案。