金門赴陸考察新四通遭台降級　副縣長表遺憾

金門縣副縣長李文良。（中評社 資料照） 中評社台中4月27日電（記者 方敬為）“習鄭會”後大陸提出10項惠台措施，並推動與金門、連江“通水、通電、通氣、通橋”等“新四通”，金門縣府會原訂今天下午由副縣長李文良、議長洪允典率隊赴廈門考察機場共用及“新四通”可行性，但陸委會不准11職等以上官員前往，縣府方面只能改由副處長、副局長層級考察。李文良向中評社表示，有些遺憾，但尊重民進黨政府權限，希望能官方能正視金門發展需求。



中國國民黨主席鄭麗文赴大陸國共交流後，大陸12日宣布10項惠台措施，其中包含推動金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾福祉。金門縣議員陳泱瑚提案由府會組團27日赴廈門考察。本由金門縣副縣長李文良及議長洪允典率隊，但因陸委會審查未通過，縣府層級降為副處長、副局長等級，團員共32人。



針對未獲准赴陸考察，李文良接受中評社訪問表示，難免有些小遺憾，雖然核准與否本就屬於“中央”權限，地方政府絕對給予充分尊重，但若能有機會親自帶隊與對岸多一些接觸，針對各項資訊互通以及廈門翔安機場共用的議題進行深入交流與瞭解，對地方而言無疑是一件好事。他指出，無論是從提升交通便利性，還是帶動觀光旅遊發展的角度來看，大陸這些倡議與構想對金門的實質助益都是顯而易見的。



李文良說，理解民進黨政府在做決策時有“綜合考量”，例如安全及兩岸局勢等複雜因素，因此金門縣政府對最終決定仍抱持尊重態度。



至於針對大陸提出的“新四通”倡議，民進黨政府評估金門當前能源現況充裕而無急迫需求，李文良對此並不否認，他說，在台電增加發電機組以及台灣本島持續運送瓦斯的支持下，金門目前的電力與天然氣供應確實足以支應現狀，但雖然現階段資源無虞，地方政府的施政眼光必須著眼於長遠的未來。



李文良指出，若金門要進一步拓展觀光版圖或發展相關產業，現有的能源儲備勢必會面臨不足的考驗。因此，他認為在中央政策正式放行之前，若能先行展開前置規劃與對接作業，事先掌握並瞭解相關資訊，絕對不是一件壞事，希望為了金門未來民生、經濟發展，民進黨政府能夠給予支持。