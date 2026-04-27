彈劾聽證會　學者猛轟賴清德有“憲政”狂妄症

東海大學法律系退休教授林騰鷂。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，由中國國民黨“立法院”黨團邀請出席的東海大學法律系退休教授林騰鷂，一開始發言就猛烈砲轟賴清德，他痛斥，賴好像得了“憲法癡呆症”或“憲政狂妄症”一樣，是不是該找幾個“憲法醫生”給賴清德看一看。



林騰鷂強調，賴清德違反“憲法”忠誠義務最明顯的就是，“憲法”規定，“立法院”通過法律案，“總統”收到後要在10天內公布，賴清德卻明顯違反這條。賴還背離“憲法”的八大精神，背離民有、民治、民享之民主共和國精神；背離“憲法”第二條的主權在民精神；背離權力分立於多數統治的“憲法”精神；背離責任政治“憲法”精神；背離依法行政“憲法”精神；背離依據法律獨立審判精神；背離依據法律獨立監察行政權之“憲法”精神；背離公正考試之“憲法”精神，這些當然都符合被彈劾的標準。



林騰鷂之前在彈劾案的公聽會上就曾受邀出席發言，同樣猛烈批評賴清德的立場，曾遭現場的民進黨“立委”出聲反駁，現場就吵了起來。但今天的聽證會現場，並沒有綠委出席，因此沒有再發生之前的吵架場面。



“立法院”今天上午召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，國民黨團邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等專家學者出席；民眾黨團則邀請氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與會。民進黨團則未邀請專家學者，也沒有推派“立委”詢問，集體缺席。