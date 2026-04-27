游盈隆：會有越來越多陸配擁有參政資格

“中選會主委”游盈隆接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月27日電（記者 莊亦軒）新任“中選會主委”游盈隆27日在交接典禮表示，用“國籍法”處理陸配參政權問題實屬牽強，不同於民進黨政府的態度。游盈隆會後受訪表示，依現行《兩岸人民關係條例》，陸配取得身分證滿10年後即可取得參政權，而目前在台陸配已超過14萬人，隨時間推進，理論上一定會有越來越多陸配擁有參政資格。



“行政院”與“內政部”均主張，雖然陸配取得身分適用《兩岸人民關係條例》，但一旦涉及“擔任公職”，則應回歸《“國籍法”》規範。“行政院長”卓榮泰以及“政院”官員之前都以此論點拒絕接受時任“立委”的陸配李貞秀質詢。



“中選會”27日在中央聯合辦公大樓進行“中選會”代理、新任主委交接典禮”，游盈隆典禮後開放媒體問答，並歡迎媒體日後多多與“中選會”互動。



媒體詢問該處理陸配參政權問題、“中選會”是否有權駁回“立院”通過的公投案、以及不在籍投票問題。



被問到陸配參政權，游盈隆回應，應明確釐清陸配在台灣設戶籍時間，到底該從甚麼時間起算，否則2026選舉馬上就要到了，“中選會”需要很明確的依據，才能去審查參選人的資格要件。如何周延解決陸配參政權問題，需要我們正面思考。



被問及“中選會”是否有權駁回“立院”通過的公投，游盈隆表示，“通過是原則；不通過是例外”，法無明文規定“立院”所通過的公投案，“中選會”必須照單全收，但因為是“立院”通過的公投案所以必須更加的謹慎。



關於推動不在籍投票，游盈隆指出，主要政黨也有初步共識，今天要實施不在籍投票有非常大的困難，像是九合一選舉牽涉到幾千個里的投票，有將近9000種的選票，但我們還是要想辦法去推動在某一次單一的選舉、公投裡面進行不在籍投票，累積足夠經驗後期盼有朝一日台灣能夠實施不在籍投票。