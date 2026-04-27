仉桂美：彈劾賴清德是阻“憲政”崩壞唯一途徑

“立法院”27日召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，開南大學法律學院副教授、前“監察委員”仉桂美發言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）“立法院”今天召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，由中國國民黨“立法院”黨團邀請出席的開南大學法律學院副教授、前“監察委員”仉桂美在會中表示，希望讓全台民眾知道現在“憲政”崩壞到什麼程度，如果不及時停損，枉為民主“國家”，甚至連第三世界國家都不及。彈劾賴清德已經是目前法治上唯一能找到的途徑，如果“憲政”一直崩壞，無法對後代交代。



若不用彈劾，請告訴大家還有什麼途徑？仉桂美說，今天的“憲政”體制已經產生有史以來的大當機，除非重新開機，否則“國會”將持續被矮化。她認為，發動彈劾不僅於法有據，更是保護“國會”尊嚴與知識分子良心的最後手段，若不在此刻停損，台灣的民主法治將蕩然無存，這不僅令人心痛，更是歷史的悲劇。



“立法院”今天上午召開賴清德彈劾案全院委員會聽證會，國民黨團邀請東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰等專家學者出席；民眾黨團則邀請氣候先鋒者聯盟發起人楊家法與會。民進黨團則未邀請專家學者，也沒有推派“立委”詢問，集體缺席。



仉桂美在發言時批評，當前政局是“行政權僭越、司法權介入政治、立法權遭極度矮化”的“憲政”大當機。



仉桂美指出，從賴清德上台後，“憲法”從未被真正落實。她分析，台灣“憲政”體制賦予行政權極大的保障，以“覆議”制度為例，“行政院長”有權至“國會”提出施政報告並備詢，已有充分表意機會；若法案三讀通過後“行政院”仍不滿意，“憲法”還給予第二次表達不接受的機會。然而，“憲法”增修條文明定“覆議失敗，應即接受”，這是民主分權制衡的最後底線，但“賴政府”卻視若無睹。



賴清德上台後，我們看到的是大罷免與高達8案的覆議，仉桂美批評，“行政院”在覆議失敗後，不僅不遵守“憲法”規範接受決議，反而衍生出兩條“毀憲”亂政的路徑，一是往“司法院”“憲法”法庭“丟”，利用司法權解決政治責任；二是乾脆“不公布、不副署”，讓“國會”的聲音徹底消滅。



針對司法權的僭越，仉桂美特別點名“114年憲判字第1號”及“113年憲判字第9號”。她質疑，“憲法”法庭在受理“國會”改革法案時，大幅限縮“國會”職權，甚至出現僅剩5名大法官就進行評議判決的荒謬現象，完全背棄“憲法”謙抑原則。



仉桂美表示，目前台灣出現行政獨大、“國會”弱化、司法介入政治的失衡現象。當賴清德帶頭“違憲”，拒絕適用法律、不公布三讀通過的法案（如財劃法、黨產條例、衛廣法等），明顯違反“憲法”第37條與第72條規範。