知道彈劾賴不會過　羅智強痛批：台版尹錫悅

藍委翁曉玲簡報秀出“賴清德台版尹錫悅”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”27日舉行賴清德彈劾案全院委員會聽證會，中國國民黨籍“立委”羅智強表示，他知道5月19日彈劾案表決，依照現在“憲政”高門檻是不會通過，但就是要賴清德“清”史留名，留下是台灣“憲政史”上最可恥的“總統”，是台灣版的韓國前總統尹錫悅。



學者專家發言完後，由登記的“立委”發言，羅智強壓軸上場高分貝痛批，尹錫悅因宣布戒嚴癱瘓國會而遭司法究責，被韓國公正的檢方以內亂首謀罪求處死刑，尹錫悅一審被判無期徒刑，尹錫悅還被查出涉嫌製造朝鮮平壤上空無人機入侵事件，檢方對尹求處30年有期徒刑。



羅智強說，對比台灣現況，賴清德透過“無聲戒嚴”方式癱瘓“國會”運作，用“三大、三不”包括大罷免、大清算、大法官，並出現“不公布、不副署、不執行”，已嚴重破壞民主制衡。



“‘國會’早就被廢了！”羅智強批評，“立法院”三讀通過的法案若遭行政體系拒絕公布與副署，等同架空“國會”權力，提出彈劾案是為向歷史交代，即便無法通過，也要留下紀錄，警示未來執政者不得逾越“憲政”界線。



羅智強表示，台灣當前面臨的是“憲政體制”被侵蝕的危機，今天不只是彈劾，而是為歷史留下見證，讓社會清楚記錄這段過程，還有給未來執政者的警惕。



台灣民眾黨籍“立委”邱慧洳則批評，“賴政府”施政荒腔走板，台電支出大幅增加，再生能源占比偏低，核電關閉卻提高燃煤發電，導致電網韌性下降，政府宣稱備轉容量率達10%，實際情況卻不足，能源數據存在落差，天然氣供應與電力調度也出現矛盾，政府以錯誤能源政策擴大財務負擔，甚至影響“國家安全”，錯誤政策比貪污更可怕。



最後，部分出席的藍白委與專家學者們合照，包括藍委羅智強、翁曉玲、王育敏、白委邱慧洳、洪毓祥、陳昭姿、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台大政治系退休教授黃錦堂、台灣公共政策學會理事長紀俊臣、開南大學法律系兼任副教授仉桂美、新黨副主席李勝峰、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法。



韓國瑜最後裁示“立委”、專家們閱覽確認今天聽證會的紀錄內容後，休息散會。



“行政院長”卓榮泰去年12月15日宣布不副署財劃法，在野藍白陣營隨後推動彈劾程序，並於去年12月26日經“立法院”會表決通過。依規劃，“立法院”將於5月13日、14日舉行審查會，並於5月19日進行記名投票，並邀請賴清德列席說明。



依現行規定，彈劾案須經全體“立委”三分之二（76席）同意方可通過。以目前席次結構，國民黨與無黨籍共54席、民進黨51席、台灣民眾黨8席，藍白合計60席，未達門檻，被認為通過機率極低。