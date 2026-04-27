2028與盧秀燕搭檔？韓國瑜與民合影未回應

韓國瑜、藍委徐巧芯與台北市松山區復源里民熱情互動合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）有媒體報導，針對中國國民黨未來2028大選布局，傳出可能出現國民黨籍台中市長盧秀燕、國民黨籍“立法院長”韓國瑜“盧韓配”或“韓盧配”組合。韓國瑜27日面對媒體詢問時未正面回應，僅以“謝謝大家”帶過，隨即轉身與參訪民眾互動合影。



《太報》報導，國民黨內部有聲音主張由盧秀燕與韓國瑜搭檔，作為未來選戰布局基礎，同時與台灣民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌維持互動，進一步布局2028，而規劃未納入國民黨籍台北市長蔣萬安、國民黨主席鄭麗文參選可能。



韓國瑜27日主持賴清德彈劾案全院委員會聽證會，在中場休息時步出議場，與前來“立法院”參訪的台北市松山區復源里民眾合影。



媒體問，是否有意與盧秀燕搭檔、或擔任正副手？韓國瑜未正面回應，僅輕拍媒體肩膀表示“謝謝大家”。



國民黨籍“立委”徐巧芯帶領復源里長温福義、復源里民眾與韓國瑜互動，介紹參訪行程並邀請合影，徐巧芯高喊“復源里讚不讚？”民眾齊聲回應“讚”，再問“韓院長讚不讚？”韓國瑜幽默回應“不讚”，引發現場笑聲。



韓國瑜隨後表示，今天行程繁忙，所有議程都排滿，需返回議場繼續開會，並與民眾簡短寒暄後離開。現場民眾報以掌聲，氣氛熱絡。