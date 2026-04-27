台史上首場彈劾聽證會　細節寫進歷史

韓國瑜主持賴清德彈劾案聽證會。（中評社 張嘉文攝） “立委”在聽證會上詢問專家學者意見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月27日電（記者 張嘉文）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開首場聽證會，這是“中華民國憲法”增修條文修訂以來，首次有現任“總統”彈劾案進入實質聽證程序，對於“立法院”來說也是第一次，因此現場嚴謹的流程與相關細節，都被詳盡紀錄載入歷史。



此彈劾案起因於在野黨不滿“行政院長”卓榮泰對《財劃法》修法採取“不副署、不公布”的強硬手段，進而質疑賴清德“違憲”而發動彈劾。回顧時間軸，從2025年底“立法院”表決通過時程，到今日正式召開聽證會，每一步都在創造台灣“憲政”體制的歷史。



賴清德彈劾案記名投票表決的通過門檻為全體“立委”3分之2票數（76票），依照目前“國會”席次，國民黨加上無黨籍2“立委”共掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。藍白相加為60席，因此外界預估此彈劾案的通過機率幾乎為零，政治攻防的意味大於實質作用。



中評社在現場觀察發現，“立法院”全院上下今日是大陣仗應對，議事人員準備了上百份詳盡的書面流程資料，確保這場“史上第一次”的聽證會不容有失，而國民黨“立法院長”韓國瑜主持會議時神情謹慎，每個議事環節均字斟句酌。



與民進黨團集體缺席抗議的空蕩座位相比，發動彈劾的在野陣營顯得踴躍，民眾黨8席“立委”有7位到齊，國民黨除了排定詢問的委員外，更陸續有不少藍委持續到場聲援。韓國瑜在主持過程中，也一一唱名與會的藍營“立委”，不僅是為了維持議事運作，更有為歷史留下出席紀錄的深意。

