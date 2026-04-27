沈伯洋出戰台北市　李明賢認仍有綠基本盤

國民黨台北市議員李明賢接受高嘉瑜專訪。（照片：《新聞給問嗎？》YouTube） 中評社台北4月27日電／2026台北市長人選，可能由民進黨籍不分區“立委”沈伯洋出戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安。中國國民黨籍台北市議員李明賢27日在網路節目表示，民進黨過去台北市長提名人都是火車頭，有黨內明星或未來要選“總統”的，這次若派沈伯洋，國民黨不會看輕，沈伯洋還是會有綠營基本盤，至少三成八至四成，但若要往上衝會有難度。



不過，2018、2022台北市長選舉，民進黨候選人都沒有守住近4成基本盤。2018姚文智得票率僅17.28%，創黨史最低紀錄；2022陳時中也僅有31.93%。



李明賢27日接受網路節目《新聞給問嗎？》主持人高嘉瑜專訪表示，對國民黨來講，民進黨不管派誰都不會看輕，因民進黨不管推誰都會有基本盤，但沈伯洋也有他的罩門與難度。他甚至覺得高嘉瑜拿中間選票，會比沈伯洋強，高嘉瑜則說，她會用唱歌來幫忙輔選。



也有網友問高嘉瑜，如果沈伯洋幫台灣基進台北市議員參選人恩吳欣岱站台，你要吃醋嗎？高嘉瑜說，沈伯洋如果可以幫李明賢站台，她也是會支持的，對市長來說，票愈多愈好，只要對市長選票有幫助，一定會支持。



李明賢也提到，若民進黨派沈伯洋選北市長，議員席次是否影響，他認為“母雞強，議員會增加幾席”，至於台北市長蔣萬安是否幫民眾黨小雞站台？目前黨內應該會開放，但也要看民眾黨議員願不願意，可能會有幾區激戰區，藍白、無黨之間可能爭最後一席。



李明賢分析，過去民進黨派出的台北市長候選人，包括陳水扁、蘇貞昌、李應元等，到後來包括禮讓柯文哲，過去民進黨在台北市幾乎都是推最強，上次陳時中也是當初防疫期間曝光高的官員，不過若民進黨這次派沈伯洋，沈應該對市政要更熟悉。高嘉瑜也說，大家不要緊張，她跟沈伯洋很快就會見面。