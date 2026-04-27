陳泱瑚喊話台官方：勿用意識形態綁架金門

金門縣議員陳泱瑚。（中評社） 中評社台中4月27日電（記者 方敬為）“習鄭會”後大陸提出10項惠台措施，無黨籍金門縣議員陳泱瑚就有關金門的“新四通”倡議，以及廈門翔安機場與金門共用等議題，提案今日下午由金門縣府、會組團赴廈門考察，但受到陸委會關切，導致縣府代表層級降級。陳泱瑚接受中評社訪問表示，此行攸關金門發展的迫切需求，不解民進黨政府為何杯葛並消極以對，金門發展不應被意識形態綁架！



中國國民黨主席鄭麗文赴大陸國共交流後，大陸12日宣布10項惠台措施，其中包含推動金門、馬祖“通水、通電、通氣、通橋”（新四通），增進金馬民眾福祉。金門縣議員陳泱瑚提案由府會組團27日赴廈門考察。本由金門縣副縣長李文良及議長洪允典率隊，但因陸委會審查未通過，縣府層級降為副處長、副局長等級，團員共32人。



考察團發起人、議員陳泱瑚表示，既然大陸方面都已遞出橄欖枝，提出惠台政策，尤其對金門又有包括新四通以及機場共用等方針，金門縣必須主動出擊，特別是去實地瞭解未來翔安機場啟用後，如何與金門對接使用，實際去考察交流，是最能夠掌握情況及釐清可行性的方式。



陳泱瑚強調，金門縣府會組團赴廈門考察有其必要性，民進黨政府的政治考量，並無助金門發展。他提到，金門機場長年受濃霧等天候不穩定因素影響，導致遊客卻步、鄉親赴台就醫受阻，若能透過翔安機場與未來可能開通的廈金大橋作為替代通道，將能大幅提升交通便利性。這正是考察團要帶回給執政當局的重要評估依據，以爭取翔安機場讓金門鄉親共用的可行性。



陳泱瑚說，除了交通建設的願景，大陸提出的“新四通”更是切中金門長期物資缺乏的痛點，以民生用電為例，目前金門每發一度電就要虧損新台幣12元，既然如此，為何不直接向對岸購電？他指出，大陸供水金門已數十年，金門八成用水來自福建晉江，既然攸關性命的民生用水都能順利接通，沒有道理相對次要的電力卻被阻擋。

