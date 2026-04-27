被問選2028有妳嗎？鄭麗文：很多人問！

國民黨主席鄭麗文(右)接受蘭萱專訪。（照片：《蘭萱時間》YouTube） 中評社台北4月27日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕展開全台輔選，被解讀黨內是不是兩顆太陽？國民黨主席鄭麗文27日接受廣播節目《蘭萱時間》專訪時，主持人蘭萱問到2028大選人選，是否有鄭麗文？鄭麗文說，“有啊！很多人都在問啊，但是言之過早，從來不去想那麼遠以後虛無飄渺的事，現在要做的事那麼多！”



而最近盧秀燕輔選全台走透透，被解讀黨內兩顆太陽，鄭麗文透露，盧秀燕訪美前有來見她，除了聊訪美，她當面請盧秀燕不要只顧台中，還要全台輔選，因此盧現在全台輔選是一點也沒矛盾，是她拜託盧秀燕全台站台，盧也說當然會。



主持人問盧秀燕是不是2028好的人選，鄭麗文說，國民黨被討論的人選就有盧秀燕、“立法院長”韓國瑜還有台北市長蔣萬安，不過這些事情現在談都言之過早。



主持人再追問，“那有妳嗎？”鄭麗文說，“有啊！很多人都在問啊！”但她還是認為言之過早啊，從來不去想那麼遠以後虛無飄渺的事，現在要做的事還那麼多，她現在都專注在九合一選舉跟去美國的準備，訪美將會見到不同領域重要精英意見領袖，大家都很關注她訪問華府。



對於2026九合一選舉，鄭麗文認為是審慎樂觀，過去大家擔心提名過程，現在顯然是過度擔心、都多慮了，提名過程都很順利，大致上如我們所想進行當中，最後剩下的彰化也在做最後努力，其他選區都底定，藍白合也非常順利，跟民眾黨推心置腹。



至於選舉目標？鄭麗文強調自己不設定目標，設定了目標就等於要放棄某些地方，“每個縣市我都不會放棄”，否則艱困選區就等於被放棄，這次她把非常大力量放在艱困選區，“屏東我都不知道去過幾次”，台南、高雄、嘉義縣都在努力，連嘉義縣都不放過翻轉可能，不是選個有交代就好，“每個地方都玩真的”，都不會放棄，否則對不起被提名的候選人。