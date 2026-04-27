台積電2奈米洩密　工程師當內鬼重判10年

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北4月27日電／震撼半導體業界的台積電2奈米製程洩密案，智慧財產及商業法院27日上午一審宣判，多名涉案工程師與東京威力科創公司遭重判重罰。法院認定，被告等人非法取得涉及“國家”核心關鍵技術的2奈米製程營業秘密，情節重大，依違反《“國家安全法”》、營業秘密法及妨害電腦使用等罪論處。其中主嫌陳力銘定應執行10年徒刑，東京威力科創則遭科處新台幣1億5000萬元罰金，並須賠償台積電1億元，全案成為台灣科技業營業秘密保護指標案件。



根據《中時新聞網》報導，檢方調查指出，曾任職台積電12廠良率部門的工程師陳力銘，因家庭經濟壓力沉重，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創公司行銷部門任職。當時該公司雖已完成台積電2奈米設備試車初產，但進入後續測試及量產階段後，卻接連碰壁，無法順利突破瓶頸。



檢方指出，陳力銘為求協助新東家爭取訂單與技術突破，竟鋌而走險，找上昔日具有師徒關係的台積電工程師吳秉駿與戈一平協助。2人涉嫌利用遠端連線方式進入內部資料庫，再偷拍12張涉及2奈米製程的機密照片，傳送給陳力銘。供其整理後寫入東京威力科創內部文件，企圖協助量產。



案情曝光後，檢調持續追查，赫然再發現陳力銘另找曾任台積電工程師的陳韋傑，以手機偷拍數十張2奈米製程原料、設備與技術資料。範圍更廣、內容更深，涉及“國家”核心關鍵技術層級，檢方因此追加起訴。



更令外界譁然的是，東京威力科創行銷經理盧怡尹在案發後，涉嫌將雲端硬碟內存放的台積電機密資料刪除，企圖湮滅證據，遭依湮滅刑事證據罪追訴。檢方同時認定，公司未盡監督管理責任，未有效防止違法行為發生，因此對東京威力科創追加法人刑責。



法院審理後認為，台積電2奈米製程技術攸關台灣半導體產業競爭力，更屬“國家”戰略等級核心技術。被告等人為個人利益及企業競爭需求，非法竊取並意圖使用，嚴重危害產業發展與“國安”利益，量刑不得寬貸。



判決結果指出，陳力銘定應執行10年徒刑，吳秉駿3年，戈一平2年，陳韋傑6年。盧怡尹則判刑10月、緩刑3年。法人部分，東京威力科創遭科處罰金1億5000萬元，並附帶緩刑3年條件，須賠償台積電1億元，另5000萬元繳交公庫。



對此，東京威力回應表示，本次調查與判決結果均未認定Tokyo Electron及台灣子公司存在組織性介入或機密資訊外流情事。公司與客戶已同意進一步強化營業秘密及機密資訊保護與共享原則，並強調本案對公司營運並無影響。