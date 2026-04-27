當奇兵選竹北市長？高嘉瑜：紮根北市港湖

高嘉瑜直接在節目現場拿起手機call out給黃益中。（照片：《新聞！給問嗎？》YouTube） 中評社台北4月27日電／近日傳出民進黨積極說服新竹縣竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，竹北市長則可能找前民進黨“立委”高嘉瑜當奇兵。對此，高嘉瑜27日網路節目回應，都已經在內湖南港紮根，“不能把我這棵樹移到竹北”。



高嘉瑜27日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪中國國民黨籍台北市議員李明賢，李明賢當場問高嘉瑜“要去選竹北市長了嗎？”高則回應，一定要來澄清，大家知道其實她跟現任市長鄭朝方關係很好，鄭在竹北市也做得很好，非常支持他，要去助選都沒問題；但她強調，都已經在內湖南港紮根，大樹發芽了，“不能把我這棵樹移到竹北，會種不活”。她也笑說，都沒有接到任何人訊息，



至於現身竹北，高嘉瑜說，是因為黃益中媽媽公祭，去捻香，“立委”葉元之等很多人都有去，臉書是PO吃鴨香飯，就這樣被說要選新竹？竹北市？她也反問，“有關媒體報導的內容，誰是黨內人士？阿貓阿狗都是黨內人士？重點是根本沒有人來找我，請問黨內人士是誰？”她強調，都已經在港湖打出港湖全壘打，怎麼會這時候冒出一個竹北市？太好笑了吧。



高嘉瑜後來也談到，黃益中很適合選竹北市長，除了土生土長新竹人，知名度也高；李明賢接著問“如果高嘉瑜跟黃益中在竹北比民調，如果你贏要不要接受民進黨徵召？”高則回，相信民進黨一定有更好人選，要看鄭朝方未來規劃，一定有很多在地深耕的優秀人才，但只要需要她的歌聲，都願意去用歌聲造福新竹。



高嘉瑜還直接在節目現場拿起手機call out給黃益中，一接通電話，黃直接說“我在竹北，什麼事？”李明賢則問“我剛剛跟高嘉瑜聊天說，如果你跟她做竹北民調，誰比較高？”黃當場回“當然是高嘉瑜，這不是廢話嗎？”此時高接過電話喊“沒有拉就是黃益中”、“益中老師你加油，掰掰！竹北市靠你摟”，接著結束通話。