綠吹捧沈伯洋　歷史哥：空缺被青鳥世代填補

歷史哥李易修。（截自“周末大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月27日電／民進黨“立委”沈伯洋25日出席“2026台北母娘文化季”，不但緊跟著蕭美琴身邊，還首度同台台北市長蔣萬安，引發網友討論，代表參選台北市長呼之欲出。對此，時事評論員歷史哥李易修指出，他支持沈伯洋出線，因為這樣會讓更多台灣人加速看到，什麼叫做現在的民進黨。



歷史哥26日在政論節目《周末大爆卦》中指出，“民進黨最近從‘海委會主委′管碧玲到台北市議員何孟樺，太多人全部都在吹捧沈伯洋。你真的去脆上面看，他們就真的這樣想。”現在整個民進黨因為沈伯洋上位這件事情，全黨卯起來吹、大吹特吹。突然給他一種“肥豬賽大象，只是鼻子短，全社殺一口，足夠吃半年”這種感覺。吹捧得好像沈伯洋是降臨在人間的大神。



歷史哥說民進黨現在為什麼會這樣？第一是因為人才的流失跟匱乏。民進黨現在全黨從上到下，聰明的人要嘛插科打諢，要嘛撈得盆滿缽滿退到二線，要嘛就是裝得麻麻的事不關己。真正在裡面做事情的人非常稀微。然後這些空缺就被“青鳥世代”給填補了。



歷史哥指出，這樣的情況下就形成第二點，叫做“極度的同溫層”。譬如說新加坡的執政團隊，非常菁英能精準判定時事，這叫高強度同溫層；或者是大陸的領導層，他們能做出集體判斷，每一個五年計劃，讓外媒說西方也應該去學這種制度。



歷史哥進一步表示，民進黨的整個團隊，也是一個同溫層，他的高強度同溫層就是一群青鳥，然後在裡面每天咕咕叫，叫出來的話，他以為他們在講人話，結果我們聽到是傻鳥話。當沈伯洋可以輕而易舉地說出“國民黨在台北市執政70年”這樣的話時，就代表他連最簡單的維基百科他都不打開，簡單查證他都沒有辦法做到。柯文哲幹了8年，他是無黨籍的；還有陳水扁幹了4年也不是國民黨。



歷史哥接著說，第三點就是除了同溫層之外，他們的小圈圈、社交圈的同質化。他們社交圈容不下一點雜質跟陰影，有雜質就要打掉雜質，如果你跟他不同，你就是異類、就要排除出去。在他們的邏輯原住民族在台灣的歷史不能有五、六千年，只能有“台灣四百年史”。



歷史哥表示，對他們來說蔣萬安都不姓蔣，但蔣萬安在228時又必須要姓蔣。當這三步都形成時，會形成什麼樣的狀況？就是你的攻擊會非常的低級。其實陳時中那一次就已經現出端倪，所以才會找到四叉貓。但四叉貓在這一群還算頭腦清楚，因為他知道怎麼撈。



歷史哥表示，最可悲的是所有民進黨人都在吹捧，衹有離開權力中樞的敢講真話，比如說卡神楊蕙如。在這樣的情況之下，就妥妥的回到他講的“指鹿為馬”。現在的民進黨就是這樣，那些出來唱反調、唱高調的，能活多久？你就看民進黨台北市議員陳怡君被打得很慘。



歷史哥最後說，民進黨現在這個狀況，對台灣其實非常危險，很可能會讓台灣走上萬劫不復之路。所以今年的選舉真的是至關重要，已經無關乎藍綠勝負、更關乎台灣的死活。他表示還是非常支持沈伯洋，原因很簡單：“沈伯洋的出線，會讓更多台灣人加速看到，什麼叫做現在的民進黨”。