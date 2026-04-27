朝野今協商軍購　AIT連續發文籲儘速通過

AIT台北辦事處長谷立言表示，台灣通過“全面性”軍購特別條例預算非常重要。（照片：AIT臉書） 中評社台北4月27日電／針對新台幣1.25兆元軍購特別條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日下午召集朝野進行第三次協商。美國在台協會（AIT）今天也連續在臉書刊出台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）接受《中國時報》專訪內容表示，台灣通過“全面性”特別預算條例非常重要，這是向國際發出重要信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。



谷立言指出，美方已宣布一些系統，包括海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；台灣“國防部”的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。



谷立言強調，正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。



谷立言說，“台灣是世界上最重要的地方之一，尤其對美國而言，台灣是美國第四大貿易夥伴，在關鍵技術領域，美國和台灣是同一團隊，台灣對世界的重要性無庸置疑……。



谷立言表示，無人機、無人載具，可以成為台灣產業的下一個半導體產業，因為市場潛力無限，美台產業之間有著非常互補的關係，我覺得這是一個非常好的比喻……。



谷立言指出，台灣越早表明自我防衛的意圖，對所有人來說就越安全，因為台灣面臨的威脅的嚴重性，美國、台灣以及該地區其他國家都深有體會……“‘國防特別條例’可以越快通過越好。”