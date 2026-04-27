亞洲同運會在高雄登場　陸籍選手遭卡關惹議

國民黨籍高雄市議員邱于軒27日下午在議會受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月27日電（記者 蔣繼平）“2026亞洲同志運動會”30日即將在高雄登場，卻傳出大陸籍選手入境遭卡關的爭議。中國國民黨籍高雄市議員邱于軒27日質詢踢爆該活動拿到民進黨政府補助1580萬元，卻引起消費爭議。針對被外界質疑民進黨又搞雙標，邱于軒認為，活動都取名亞洲了，就該海納百川。



2026亞洲同志運動會將從4月30日至5月4日在高雄舉辦，高雄市政府補助新台幣150萬元，“運動部”補助1430萬元，總共逾1500萬元。今年大陸報名參賽選手多達834人，不過卻傳出有2百多位選手已經買機票，可能無法來台參賽，引發消費爭議。



高雄市運發局指出，截至3月18日始收到主辦的台灣同志運動協會送審337件，即分派同仁審查案件，惟發現多半缺漏專業造詣證明，另亦發現有AI生成偽造、解放軍身分之申請案件。3月20日即通知協會補正闕漏資料，並告知善盡檢核責任。



邱于軒27日在議會質詢時爆料此事，要求市府盡快處理。她受訪時表示，這場運動會之前在香港舉辦，當時報名就沒有傳出問題，但今年移師高雄就引發爭議，若大陸籍人士報名活動要採團進團出，一開始就該明定清楚。



邱于軒認為該活動花了納稅錢1500萬元，那就應該把活動辦好，不要因為報名的事情造成負面爭議，鬧國際笑話，那一開始就乾脆不要補助活動。且等到送件出問題時才稱有AI生成或解放軍身分，雖不清楚實際審核情況，但會讓人認為是在排除特定的人。