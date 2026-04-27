陸委會將研擬懲處　彭文正挺呂禮詩

彭文正。（中評社 資料照） 針對陸委會研擬懲處，彭文正27日在臉書表示，他力挺呂禮詩。（彭文正臉書） 中評社台北4月27日電／台海軍前艦長呂禮詩近日登上大陸052D驅逐艦烏魯木齊艦。陸委會表示，政府將研究其行為是否違法，另為避免這類灰色區域行為刻意激化社會對立，已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。對此，台灣大學新聞研究所前所長、《政經關不了》主持人彭文正表示，自己力挺呂禮詩，呂的說法“哪裡講錯了”。



呂禮詩日前在烏魯木齊艦上受訪時表示，解放軍裝備與美軍沒有代差，烏魯木齊艦的核心戰力有64單元垂直發射系統，可搭載紅旗9系列防空飛彈、鷹擊18超音速反艦飛彈等武器；艦尾有大型甲板可搭載反潛直升機，透過投擲聲納浮標與磁測儀搜索潛艦。呂禮詩總結，從艦上裝備整潔的擺設到防火衣、氧氣呼吸器的陳列，說明大陸海軍準備好了，可以為海疆安全做到最大程度確保。



而針對陸委會研擬懲處呂禮詩，彭文正27日在臉書發文表示，自己雖然支持“台獨”，但他挺呂禮詩。他認為，呂提到“祖國強大”，“祖國”是認同自由言論自由，“強大”是事實，自己不知道呂哪裡講錯了？至於“解放軍準備好了”說法，準備好抵禦外侮，這個說法也沒什麼不對。



許多網友在彭文正的留言區發言，但內容呈現兩極，有人表達支持，但也有許多人持反對觀點。



另外，“立法院”“外交及國防委員會”27日邀請台“國防部長”顧立雄報告，併請“衛生福利部”、“國家科學及技術委員會”列席，並備質詢。



顧立雄在會前受訪時，被問及針對呂禮詩行為，是否支持修法？他表示，據自己瞭解，陸委會已經把修法的草案送到“立法院”，將領有月退休俸從原來的“少將以上”改為“少校以上”，然後有損害“國家”尊嚴的行為，請“立法院”能夠來儘速通過相關的修法。