金門府會赴廈門考察　上海踩線團同日抵金

首批“上海旅遊協會金門踩線交流團”27日搭乘小三通船班抵達金門水頭碼頭，展開為期3天的行程。（照：金門縣政府提供） 中評社金門4月27日電／中國大陸日前宣布將恢復上海居民赴金馬旅遊，上海踩線團今天抵金，金門縣副縣長陳祥麟說，盼更多城市來旅遊。金門府會今天也赴廈門考察，但縣府11職等以上主官管未獲“中央”核准前往。



中國大陸文化和旅遊部（文旅部）2月4日發布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。金門縣府說明，此次踩線團共11人，由上海市旅遊行業協會秘書長許婷領軍，成員包含上海中旅、東上海、春秋、國旅、錦江及中國青年旅行社等大型業者代表，並有攜程等線上旅遊平台參與，主要針對金門戰地文化、酒廠資源及在地旅遊產品進行考察與交流。中午抵達金門，將展開3天踩線與交流行程。



陳祥麟率縣府團隊到場迎接踩線團並接受媒體聯訪表示，此次踩線團象徵金門旅遊新起點，相信會帶來團體旅遊、高端、深度的旅遊型態改變，也盼福建、上海以外城市能跟隨這次腳步都到金門。



陳祥麟說，這次踩線團是專業交流，縣府會參與雙方旅遊業者的交流座談，和上海旅遊業交流旅遊產品；金門縣府與相關旅遊公協會業者致力觀光市場耕耘，並在“中央”對兩岸政策的安全控管、指導下採取相關策略，在兩岸小三通這塊做好金門旅遊市場。



他指出，隨著上海納入開放範圍，金門旅遊客源可望由過去以福建為主，進一步拓展至長三角地區。



陳祥麟指出，上海為一線城市，人口規模龐大，未來可望帶動多元旅遊型態，包括傳統觀光、高端旅遊及深度體驗行程，並期待效應能擴及海西地區20個城市及大陸其他省市。縣府將依政策發展持續滾動檢討，並與公協會及旅遊業者合作，配合“中央”兩岸政策，在安全控管與指導下，採取彈性推動策略，期望擴大小三通旅遊市場規模，帶動地方經濟發展。



媒體詢問上海居民最快何時能到金門，陳祥麟表示，踩線結束後，上海業者回去會做相對應規劃，縣府持續溝通，盼在最短時間內讓上海居民到金門旅遊能實現。



另外，中共中央台辦本月12日宣布多項涉台政策措施，有關金馬部分包括通水、通電、通氣、通橋，及支持金門共用廈門新機場等。



在無黨籍議員陳泱瑚提議下，金門縣政府、議會今天赴廈門考察翔安機場與金廈大橋建設等。縣府最高層級為民政處、觀光處、地政局等局處副處長、副局長；議會則是議長洪允典等共6名議員，加上行政人員、議員助理等。



此行金門縣政府原規劃由副縣長李文良帶隊，但李文良告訴中央社記者，在議會邀請下，縣府按規範向“中央”申請赴陸，可能牽涉兩岸議題中央相對謹慎，未核准縣府11職等以上主官管前往。



李文良也說，對岸可能會根據金門派出層級主管而有調整對應官員，但此行仍有議會議長、議員等同行，“相信陸方還是會給予必要支持與協助”。