台旅客赴甘肅翻車釀死傷　鍾東錦：全力協助

苗栗縣長鍾東錦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月27日電（記者 盧誠輝）台灣旅行團24日在大陸甘肅風景區搭乘電動車發生翻覆意外，共造成1死12人傷，其中苗栗縣警察局龍騰派出所潘姓所長的妻弟不幸身亡。中國國民黨籍苗栗縣長鍾東錦獲悉後立即透過管道與潘姓所長取得聯繫，鍾也指示各單位要全力協助。



潘姓所長有依規定報請苗栗警察局核准，與妻子和親友一行30人透過喜鴻旅行社辦理“旅客親友自組團體”赴陸旅遊，也就是俗稱的“變形團”，原訂行程為4月20日至5月1日，不料24日下午於甘肅甘南州景區搭乘電動車時，疑似轉彎側翻發生事故，造成多人受傷及所長妻弟不幸罹難。



鍾東錦指出，他在第一時間已要求縣府相關局處對接陸委會、海基會、省台辦及台企聯等單位，確保溝通管道暢通。他要特別感謝台企聯監事長黃明智迅速協調當地台商就近照應，縣府也透過湖北省台辦管道對接甘肅省台辦，爭取縮短行政流程，協助傷患照顧及亡者後事處理，讓親友團能儘早平安返台。



鍾東錦認為，此次救援行動展現兩岸官方與民間“生命至上、不分彼此”的互助精神，特別是台商朋友在異鄉事業有成，仍時刻心繫家鄉、於危難時伸出援手，這份同胞情誼令人備感溫馨。



鍾東錦強調，苗栗作為觀光大縣，除了要求縣府團隊落實跨域救援體制，未來也將持續督促旅遊業者強化各項安全配套與保險保障，他期盼每一位鄉親都能“開心出遊，平安回家”。

