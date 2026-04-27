堅持兆元軍購　顧立雄：攸關台灣生死存亡

台“國防部長”顧立雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”下午再度就軍購特別條例進行朝野協商，台“國防部長”顧立雄會前受訪強調，解放軍的威脅日益進逼，整體新台幣1.25兆元的軍購特別預算規劃，攸關台灣的“國家安全”與生死存亡發展，呼籲各黨團理性支持。



“行政院”版本編列1兆2千億元，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本；不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但“行政院”日前重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



“立法院”27日下午再度進行閉門的朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團幹事長莊瑞雄、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、“外交及國防委員”、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



顧立雄會前受訪，媒體問今日協商是否可能挑燈夜戰？



顧立雄先笑了一下，接著表示，“國防部”是應邀列席，將配合主持的韓國瑜節奏，隨時待命，此次特別預算經過完整盤整與規劃，盼朝野黨團能夠支持。



他強調，“國防”預算並非憑空編列，而是因應現實敵情威脅，他也舉例近期在澎湖西南海域偵獲多艘解放軍主戰艦，並結合空中兵力進行演練，軍方也同步投入海空兵力嚴密監控與蒐情。



顧立雄指出，面對敵情威脅日益升高，整體“國防”預算與裝備建構，關係到官兵戰力與“國家安全”，攸關台灣的生死存亡，呼籲朝野理性面對、審慎支持。