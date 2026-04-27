軍購協商挑燈夜戰？傅崐萁：會奮戰到底

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月27日電（記者 莊亦軒）“立法院長”韓國瑜下午針對軍購特別預算條例再度邀集朝野協商。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁受訪表示，國民黨的立場就是“國家”要有最好的武器能夠守護台灣，今天的協商不管是到幾點，國民黨團都會在現場，持續為“國家”軍購發展盡一份心力，會奮戰到底。



他也強調，黨團的一個大原則就是，只要是一線的武器，是“國軍”所需要，由美國保證後續援售維修不會出問題的軍購案，黨團就會支援。



韓國瑜27日下午召集朝野黨團針對“軍購條例”第三次協商，提前告知將“加班處理”，無論有無共識都將移交院會表決。據了解，目前藍營有兩個方案，一是表明有發價書就會加編預算。二是預先編列預算取得美方信任。



傅崐萁27日在“立院”黨團協商前接受媒體訪問表示，感謝韓國瑜提出朝野協商，謝謝韓院長，大家討論越精闢，內容越清楚，民眾才能夠了解。



被問到國民黨對軍購條立的立場為何？他指出，現在軍購案又有商購要採購無人機，要有技術移轉讓台灣可以生產，這些採購的無人機是不是世界一流的無人機，還是已經二、三線，甚至全世界都不用的、都拒絕使用的無人機，這些東西絕大多數台灣人並不了解。



傅崐萁表示，至於商購部分，因為過去到現在有很多弊病叢生，從民進黨政府執政到現在，軍購案裡的商購可能是第二次有這麼龐大金額的“國家”採購。第一次時出現“國內”標跟國際標價差高達新台幣9千億的風電，當時台灣採購價是一度電5塊8，“國外”採購價一度電2塊5，民進黨政府當時說是因為要技術移轉，到今天風電已經搞了8年，技術移轉在哪裡？卻是搞到台電快要倒閉。那現在所謂的商購，有技術移轉到台灣生產，這些無人機到底飛不飛得起來，必須請“國防部”跟民眾做清楚明白說明。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯進入會議室前表示，昨晚沒有睡飽，準備了一個周末。被問到是否要拚個結果？徐巧芯回應，不是她要拚個結果，是我們院長要有決心。