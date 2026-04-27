朝野再戰軍購　陳冠廷：爭取藍委新生代支持

綠委陳冠廷接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”27日下午再度就軍購特別條例進行朝野協商，民進黨籍“外交及國防委員會”召委陳冠廷表示，會優先爭取中國國民黨籍新生代“立委”溝通支持，盼在金額與項目上取得更大共識，愈接近新台幣1.25兆元軍購預算愈好。



陳冠廷會前受訪表示，民進黨團會持續與在野黨溝通，特別是先針對爭取國民黨籍新生代委員支持，希望以較具技術性的方式協調，而不是直接否決或大幅刪減。



陳冠廷指出，目前討論不只是數字問題，更關鍵在於採購項目內容，若僅提高總額卻未納入商購、維修、彈藥補給與本土維持能力等項目，將難以提升整體戰力；包括無人機與相關裝備建構，都是不可或缺的一環。



陳冠廷表示，民進黨團希望金額愈接近1.25兆愈好，項目也應盡量完整納入，才能符合整體“國防”需求，若本次協商未能達成結論，後續仍可能透過院際協調機制持續推進，從協商過程可感受到韓國瑜有意促成共識，盼條例能納入更多關鍵項目並順利推動。



“行政院”版本編列1兆2千億元，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本；不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但“行政院”日前重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



“立法院”27日下午再度進行閉門的朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團幹事長莊瑞雄、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、外交及“國防”委員、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



美方近期頻頻關切軍購進度，包括美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）接受中時專訪呼籲台灣應儘速通過全面性“國防”特別預算，並有美國“國會議員”與智庫多次訪台表達關切。