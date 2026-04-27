陳泱瑚：盼金門成為陸惠台政策示範區

金門縣議員陳泱瑚。（中評社） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）無黨籍金門縣議員陳泱瑚27日赴廈門考察大陸10項惠台措施與金門相關的“新四通”及廈金機場共用倡議。他接受中評社訪問表示，廈金比鄰，可行性高，令人期待，並呼籲大陸在推動“福建建設兩岸融合發展示範區”的戰略框架下，可進一步單方面對金門釋放實質的經濟讓利，讓金門成為惠台政策的先行示範區，進而對台灣產生磁吸與引導效應。



在陳泱瑚提議下，金門縣政府、議會27日赴廈門考察翔安機場與金廈大橋建設等。縣府最高層級為民政處、觀光處、地政局等局處副處長、副局長；議會則是議長洪允典等共6名議員，加上行政人員、議員助理等。此行金門縣政府原規劃由副縣長李文良帶隊，但未獲核准。



中國國民黨主席鄭麗文赴大陸國共交流後，大陸12日宣布10項惠台措施，其中包含推動金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾福祉，以及廈門翔安機場與金門共用等構想。金門縣議員陳泱瑚提案由府會組團27日赴廈門考察。



陳泱瑚考察後認為，廈金在地理鄰近的區位上，實踐惠台政策的可行性相當高，探究金門當前的經濟發展困境，其產業結構相對單一，且長期受制於兩岸地緣政治的波動，若大陸能將金門並納入“福建生活圈”，可望替金門發展注入活水。



陳泱瑚認為，惠台政策目前確實有許多無法單方面執行的面向，不過地理位置屬於福建省的金門縣，應該可望透過某些方式取得突破，他具體建議，大陸或可對金門生產製造的產品，只要經由“小三通”管道進入廈門口岸，給予免關稅優惠。



他指出，自2001年兩岸小三通開通以來，已大幅降低兩岸人員與貨物往返的運輸成本，若能進一步賦予金門生產產品實質的“零關稅”待遇，將能為金門創造無可取代的投資優勢。此舉不僅能吸引台灣本土企業，更能引導外資或台商將資金挹注於金門，在當地設立加工廠與生產基地，從根本上活絡金門的實體經濟與就業市場，落實真正的互利共榮。

