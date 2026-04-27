軍購金額藍需黨團大會決定　5/6再協商

韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月27日電（記者 張穎齊）“立法院”下午再度就軍購特別預算條例進行朝野協商，藍綠白三黨持續就預算規模與採購項目攻防，最終雖未能達成共識，但中國國民黨“立法院”黨團有意調整金額，由藍委徐巧芯在會中親自算出，軍購條例支撐最底大概是新台幣“8000億”版本。國民黨籍“立法院長”韓國瑜也裁示，待國民黨團大會討論後，下次朝野協商決議訂在5月6日下午3點。



而國民黨團稍早也發出甲級動員，5月5日上午9時召開黨團大會。



“行政院”版本編列新台幣1兆2500億元，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本；不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但“行政院”日前重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



“立法院”27日下午再度進行閉門的朝野協商會議，針對軍購特別條例草案進行討論。由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召蔡其昌、台灣民眾黨團總召陳清龍等三黨團三長、外交及“國防”委員、台“國防部長”顧立雄等人均出席。



美方近期頻頻關切軍購進度，包括美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）接受中時專訪呼籲台灣應儘速通過全面性“國防”特別預算，並有美國國會議員與智庫多次訪台表達關切，以及傳出國民黨主席鄭麗文將訪美也與是否支持全面性軍購預算有關。



媒體詢問，軍購預算最終規模落在1.25兆或8千億元時，韓國瑜僅簡短回應“謝謝”，隨即進入閉門協商。



國民黨籍“立委”徐巧芯會中表示，針對潛艦、無人機等武器項目，“國防部”未來仍須提出滾動式特別預算，並對社會大眾清楚交代。顧立雄、民進黨團總召蔡其昌、幹事長莊瑞雄則堅持仍須以美方與台灣共同討論好的1.25兆元版本為最優，盼不打折。



截至下午3時30分，朝野仍就武器項目與預算金額逐條討論，韓國瑜最後裁示，因國民黨團仍需開黨團大會，就整體金額調整凝聚共識，並廣泛徵詢各黨團委員意見，決定訂於5月6日下午3點再次開朝野協商，先休息散會。