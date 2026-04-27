苗栗鐵馬進香　2天挑戰345公里護媽祖

苗栗市公所27日舉辦苗栗鐵馬進香文化活動宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月27日電（記者 盧誠輝）苗栗市公所每年都舉辦鐵馬進香文化活動，從苗栗天后宮到北港朝天宮，2天1夜將挑戰345公里的路程，每年都吸引大批鐵馬騎士追隨護媽祖，成為苗栗市年度最具特色的宗教與運動結合盛事。



苗栗市公所27日舉行2026鐵馬進香文化活動宣傳記者會，包括苗栗縣副縣長邱俐俐、中國國民黨籍苗栗市長余文忠、民進黨籍苗栗縣議員徐筱菁、無黨籍苗栗縣議員孫素娥、苗栗市民代表會主席陳仁杰以及天后宮主委林岳爐等人都到場出席。



余文忠表示，苗栗鐵馬進香文化活動最早從70幾年前就開始，當時有許多苗栗青年騎乘腳踏車南下北港朝天宮進香，當時一輛鐵馬、一顆虔誠之心，便踏上數百公里的信仰之路。苗栗市公所自2018年起復刻騎鐵馬進香，今年已邁入第8屆，不僅重現路線，更延續精神，讓參與者在騎行中找回最純粹的感動與連結。



邱俐俐指出，鐵馬進香不僅是體力的挑戰，更是一條承載地方記憶與信仰文化的路線。透過創新設計與多元參與機制，讓年輕世代也能走進傳統、認識文化，未來將持續推動苗栗成為宗教文化與自行車旅遊的重要據點。



苗栗市公所表示，今年的苗栗鐵馬進香文化活動從5月15日到17日登場，5月15日將在苗栗縣政府前廣場舉辦“選手之夜”，5月16日和17日則將展開2天1夜騎行，在拜請天后宮媽祖起駕後正式出發，長途護駕前往北港朝天宮。沿途串聯多處地方信仰據點與補給站，形成一條融合宗教、人文與運動的特色路線，讓參與騎士在騎行過程中，感受信仰力量與土地的深刻連結。