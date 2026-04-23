台南七股觀光客稀落　業者嘆生意難做

台南七股龍山漁港可搭乘觀光竹筏欣賞當地瀉湖、沙洲、紅樹林等美景。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月28日電（記者 蔣繼平）台南牡蠣（蚵仔）進入盛產季，主要產地之一的七股，龍山漁港一帶盛行烤鮮蚵吃到飽與竹筏遊七股潟湖的套裝行程，吸引不少遊客與遊覽車團客到此一遊。不過受到“國旅”市場不景氣，觀光竹筏套裝行程業者說近年生意相當難做，盼引進更多外來客才會熱絡。



肥美Q彈的台南蚵仔進入盛產期，台南市政府27日在七股龍山推廣在地品牌“台南蚵”盼帶動觀光。而這裡的龍山漁港有許多觀光竹筏店家，可花1.5小時完整欣賞台江公園的瀉湖、沙洲、紅樹林等美景，再自助式烤蚵仔吃到飽，每人收費新台幣250元。



不過周一中午，整個龍山漁港才兩、三輛遊覽車，僅一家店生意熱絡，景氣如何令人好奇。經營觀光竹筏套裝行程的蔡姓業者表示，這幾年台灣旅遊市場不好，所以遊客量少很多，以前最熱絡時，小漁港有30艘竹筏做生意，現在只剩8艘，景氣差很多。



蔡姓業者也大吐苦水，認為現在政策法規更嚴謹、負擔重，加上物價高、油價高、工資也高，現在生意真的不好做。有其他業者也提到，只能盼有更多外來客，才有機會讓觀光景氣變好，甚至沒陸客的話，至少也要有東南亞的客人進來才對。



七股區的景點有，七股黑面琵鷺保護區、七股潟湖、七股鹽山、七股鹽場、將軍休閒漁港等。轄區特產洋香瓜、虱目魚、牡蠣等。台南牡蠣的主要產季為3月至6月，產區集中在七股、北門、將軍、安平及安南沿海，因此也帶動七股的觀光。