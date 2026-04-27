台南蚵產季市府結合業者推創意料理行銷

台南市長黃偉哲（左2）等人27日出席在七股區舉行的行銷記者會。（照：台南市政府提供） 中評社台南4月27日電／台南沿海地區養殖牡蠣正值產季，市府以“台南蚵”品牌協助行銷，並串聯超過50家在地餐飲與養殖業者，推廣“蚵仔碗粿”與“蚵仔大亨堡”等創意料理，展現鮮蚵食材多元性。



台南市長黃偉哲今天在七股區舉行的行銷記者會致詞表示，蚵仔（牡蠣）向來深受民眾喜愛，不論小吃攤或高級餐廳皆為熱門食材，台南沿海如七股、北門、將軍、安平等地，因水質、潮汐條件良好，加上地理環境優勢，非常適合蚵仔養殖，品質優良、風味鮮美。



黃偉哲強調，“不怕貨比貨，只怕不識貨”，市府以“台南蚵”品牌行銷，主打高品質在地鮮蚵，期盼透過市場推廣與消費者支持，進一步提升知名度，而蚵仔料理手法多元，包括蚵仔粥、蚵嗲、蚵仔酥、蚵仔麵線等經典美食，邀請大家在鮮蚵最肥美的季節走訪台南，品嚐道地台南蚵。



台南市農業局提供資料顯示，牡蠣素有“海中牛奶”美名，不僅營養價值高，口感更是鮮甜滑嫩，七股、北門、將軍，及安平與安南沿海皆是產區，每年10月至翌年2月、3月至6月為產季，在陽光與海水的滋養下，孕育出優質蚵仔。



農業局表示，大北門地區為台南平掛式牡蠣重要生產區，養殖規模約3000棚，透過“台南蚵”品牌標章制度，不僅提升產業競爭力，也建立完整溯源機制，確保產品品質，讓消費者能安心選購。



農業局說，此次行銷活動串聯超過50家在地餐飲與養殖業者，共同推廣多元鮮蚵料理，從經典的蚵仔麵線、烤鮮蚵、蚵嗲、蚵仔酥，到創意十足的“蚵仔碗粿”與“蚵仔大亨堡”，展現台南蚵從產地到餐桌的多元樣貌。

