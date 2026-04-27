駁趙少康說法　郭正亮：鄭麗文別掉反美陷阱

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月27日電／針對前中廣董事長趙少康稱中國國民黨被貼反美標籤，並認為中間選民比較親美。前“立委”郭正亮指出，他不認同趙的說法，還提醒鄭麗文不要掉入民進黨反美標籤陷阱。



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，現在反特朗普的國家實在太多了，我們對特朗普的部分政策有意見，並不表示反美。像是美國總統特朗普上個禮拜又講台積電，說一定要落實50%，還在說台灣偷晶片，然後還包括要賣給我們發芽馬鈴薯。其實台灣的民眾對美國有意見的也越來越多，可是這個不叫反美，這就對特朗普政府的某些政策覺得太過了，而且還在催我們5000億美金對美國投資。



郭正亮進一步分析，國民黨應該要好好思考這件事，不要輕易地中了民進黨的宣傳戰，因為民進黨就是用“反中、反美”來做定位。他一點都不認為國民黨這樣叫反美，國民黨只是比較願意正視特朗普政府的一些對台灣不合理的政策。你沒有發價書就叫我一定要承諾軍購，這也是不合理的。



郭正亮說，他有一個朋友的概念比較好，“說其實不是反美，是反對極端的做法。”像民進黨現在也在為自己辯護，說民眾不是反對抗中保台，是反對極端的做法。



郭正亮還提到，他對趙少康的想法是蠻不認同的。趙少康說中間選民都是親美的，聽你在亂講！郭認為中間選民現在對美國意見蠻多的，並不是反對這個國家在世界的領導，而是“你有必要把台灣逼到這樣嗎？”



郭正亮覺得，鄭麗文一直想辦法不要被貼標籤，比如說她被問軍購上是不是反美，她說只要有發價書國民黨一定審。她都這樣說還被指是反美，他覺得藍營的人如果跟進民進黨的論述、把這個叫反美，那也太沒有分辨力了。



郭正亮指出，年底的選舉，就是講得越具體越好，他看今天《中國時報》的資料，在民進黨反對下，去年去大陸還有330萬人，民進黨一天到晚警告你不要去，會被約談、去新疆會失蹤，都還有這麼多人去大陸，民間交流根本擋不住，這個才是真正的民意。現在大陸願意釋放兩岸旅遊的利多，那我們就讓它恢復正常，你說這個叫親中？這說不通。



郭正亮強調，國民黨不要中計、不要掉到標籤裡面去，只要堅持中道，兩岸還有330萬人，在民進黨消極抵制下還有這麼多人去大陸；去日本625萬。坦白講只要兩岸旅遊制度化，很快就會超過500萬，這樣有什麼不好？尤其這種事在台灣都被賦予很重的政治味道。他覺得賴清德明年就是這種打法，所以國民黨沒有及早面對，明年會更慘。