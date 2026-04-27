拋30分鐘雙北通勤網　李四川盼年底回新北

國民黨新北市長參選人李四川拋出“雙北30分鐘通勤網”藍圖。（照片：李四川臉書） 中評社台北4月27日電／中國國民黨新北市長參選人李四川27日拋出“雙北30分鐘通勤網”藍圖，解說對於交通規劃的願景，包含透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，雙北邊界將被打通，未來落實雙北“30分鐘通勤網”的願景。



李四川在影片中指出，淡江大橋中間留的是輕軌，輕軌從淡水過來，向左轉就到五股，如果坐輕軌到蘆洲，蓋了蘆社大橋，就到社子島，跨過基隆河就到北市科，強調所有的大眾捷運接了輕軌，有新莊線、蘆洲線包括板南線、中和線，那汐止就可以從基隆三個站到東湖，再加兩個站到大巨蛋，向左轉就走民生汐止線，這個就是兩市（新北、台北）必須要一一實現的。



“我跟蔣市長講說兩市共治，在上班途中或在生活中能夠30分鐘到達該到的地方，在這裡要拜託年底希望能夠回新北市來為大家服務，各位給我支持，我一定全力為新北市來打拚”，李四川拋出“雙北30分鐘通勤網”願景，解說對交通規劃的願景。從淡水、八里串連蘆洲、社子島，跨越基隆河抵達輝達落腳的北士科，再延伸至汐止、東湖與大巨蛋，期待透過淡江大橋、蘆社大橋與民生汐止線等關鍵建設，雙北邊界將被打通，未來落實雙北“30分鐘通勤網”的願景。



李四川表示，年底盼能“回新北為大家服務”，強調雙北共治才能讓兩市建設一一實現。



李四川競辦指出，“工程川說”是李四川推出的全新短影片系列，由李四川親自上陣，透過行程走訪與第一人稱敘述，分享他對城市建設的觀察與規劃。系列名稱“工程川說”，諧音“工程穿梭”與“工程傳說”，帶網友與市民穿梭城市空間，聽一段段川伯談建設的傳說。