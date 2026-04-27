卓榮泰：原物料穩定措施延至第4季

卓榮泰27日主持因應中東衝突民生安定專案會議。（照:“行政院”提供） 中評社台北4月27日電／“行政院長”卓榮泰今天說，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈上漲趨勢，但台灣整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定。各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備。



“行政院”發布新聞稿表示，卓榮泰主持“因應中東衝突民生安定專案會議”時表示，受國際情勢影響，部分重要原物料價格呈現上漲趨勢，增加業者成本負擔，但整體原物料供應量預估至今年8月大致穩定，各項平穩措施持續實施，請各部會持續觀察整體國際情勢發展，適時採取必要因應作為。



針對交通運價平穩措施辦理情形，“交通部”說，已於23日記者會發布“計程車油價補助措施”，目前正進行系統與行政作業銜接，預計5月20日上路。“交通部”也針對公路客運、船舶、航空等運輸業提出運價穩定措施，透過補貼協助業者吸收油價上漲壓力，全面穩定運價。



卓榮泰說，“交通部”所提措施主要為直接協助受到油價上漲衝擊的運輸業者，不僅簡化申請流程，也透過系統直接發放，讓業者感受政府協助與用心。



在瀝青供應方面，“經濟部”說明，經盤點中油及中塑瀝青庫存為6.1萬噸，以台灣需求每月約1.9萬噸估算，確認可足量供應至6月底。



卓榮泰表示，在瀝青供應量已可掌握前提下，“經濟部”應持續關注價格變化，並留意是否有回穩趨勢。



卓榮泰指出，即將邁入5月，各部會應將現行原物料穩定措施由原規劃期程延伸至今年第4季，提早多做準備，並提出有效因應計劃與作為，以降低國際戰事帶來的不確定影響。政府也會持續掌握市場動態，確保台灣民生安定。



卓榮泰也要求“法務部”及公平交易委員會持續加強稽查力道，打擊不法行為，以維持市場秩序。