關注：民進黨英系歸隊輔選　藍軍不得輕鬆

蕭美琴25日親自帶領沈伯洋出席台北市松山慈惠堂活動，當天並與蔣萬安同台。（取自蕭美琴臉書） 中評社台北4月28日電（記者 黃筱筠）民進黨初選派系競爭刀刀見骨，但只要對外就會團結合作。雖賴清德與蔡英文之間有許多的嫌隙等，但近期已看到英系歸隊輔選。從南到北，英系已加入挹注賴清德提名縣市長輔選工作，加上民進黨擁有“中央”執政資源全面動起來，讓原本縣市選舉較具優勢的藍軍恐怕不得輕鬆。



“賴政府”目前對於年底縣長選舉，一邊藉著賴出訪非洲唯一“邦交國”史瓦帝尼（斯威士蘭）受阻，強打“抗中牌”；一邊也凝聚黨內各派系力量力挺黨內提名的人選。



除了蔡英文合體高雄市長提名人、賴系人馬賴瑞隆健行輔選外。蕭美琴、英系黨秘書長徐國勇、英系人馬、民進黨前北市黨部主委黃承國等，25日都出席參與松山慈惠堂活動，除了活動本身有宗教選票，也是要拉抬不分區“立委”沈伯洋，由此大陣仗輔選團隊出動，也幾乎斷定，沈伯洋即將被民進黨提名參選台北市長。



黃承國曾經在蔡英文執政時期被列為“國策顧問”，其背景頗受爭議。賴清德於2023年1月擔任民進黨主席之後，出手改革黨務，藉由中執會通過“排黑條款”新規定，黃承國因過去有管訓背景，不得擔任或參選黨公職，從此淡出台面。但黃承國25日仍與賴清德屬意的北市長人選沈伯洋同台，拉抬沈北市選情，可見英系暫時放下個人成見，已在年底選舉陸續歸隊。



另一縣市觀察則是民進黨提名的桃園市長參選人黃世杰，賴清德26日晚間親自出馬組“最強桃園隊”要幫忙輔選，請出民進黨大老、前桃園縣長許信良，許雖是美麗島世代，但蔡英文執政時，偏向英系。



而黃世杰日前才甫被民進黨提名，就與前桃園市長鄭文燦同台餐敘，黃雖是新潮流，但也被認為是鄭的人馬，鄭屬新系，過去與蔡英文關係良好。但鄭文燦26日沒有出席“最強桃園隊”，可能是鄭目前仍有案在身，以賴清德政治潔癖，很可能不想與鄭同台。但鄭文燦之後仍可能藉由桃園人馬進行基層組織輔選。

