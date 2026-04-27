莊嚴：彈劾案創記錄　賴清德連任風險高

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）“立法院”發動彈劾賴清德，27日召開首場聽證會，創歷史紀錄。黨外新連線召集人莊嚴接受中評社訪問表示，這將成為賴政治生涯的汙點，其實從賴清德近期拋出重啟核二、核三電廠、到出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭）碰壁、上任迄今未能過境美國本土等現象，堪稱每況愈下，若此趨勢持續發酵，或衝擊賴清德2028大選連任之路。



莊嚴，2000年大選陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



“立法院”全院委員會27日針對賴清德彈劾案召開首場聽證會，這是“中華民國憲法”增修條文修訂以來，首次有現任“總統”彈劾案進入實質聽證程序。



莊嚴表示，按照規定門檻，彈劾案當然無法通過，但對賴的政治生涯將形成無可抹滅的汙點，賴清德還能否維持住其在民進黨內的領導地位，有待商榷。



莊嚴指出，賴清德近期的表現是每況愈下，從先前拋出重啟核二、核三電廠，能源政策大轉彎開始，就讓根基出現難以修補的裂痕。當然，賴清德調整能源政策，無疑是迫於嚴峻的國際地緣政治現實，近期美伊衝突升溫，導致霍爾木茲海峽面臨封鎖危機，這對高度仰賴能源進口的台灣而言，無疑是致命打擊。



他說，一旦海上天然氣運輸線遭到截斷，台灣將面臨“斷氣”與大規模停電的危機，在儲量先天不足的結構性壓力下，賴清德不得不妥協轉向，甚至不惜動搖民進黨長期奉為“神主牌”的“非核家園”主張。