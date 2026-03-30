鏡頭：台南七股龍山宮　發現風水漁村奧妙

台南七股龍山宮的前方正好緊鄰龍山漁港，是當地景點之一。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月28日電（記者 蔣繼平）不到兩千人口的台南市龍山里，有著全台少見的“風水漁村”，從空拍圖來看，村莊輪廓像一隻魚，環村水道與魚尾的S型水道，在設計上都隱含風水寓意，而魚眼處，剛好就是當地信仰中心七股龍山宮，變成另類的觀光話題。



七股龍山宮為當地的信仰中心，也是地標，主要供奉池府千歲。此外也供奉五府千歲、天上聖母、田都元帥、中壇元帥、將軍府、福德正神以及註生娘娘等神明。建廟沿革，可溯自清初時期民眾迎奉五府千歲渡海來台，直到1933年正式建廟。



廟前有座大牌樓，屋簷上的剪黏裝飾與其他廟宇不同，融入了地方特色，放上了黑面琵鷺與虱目魚。因為七股是養殖重鎮，盛產虱目魚，此外，七股區內的曾文溪出海口溼地，更是瀕臨絕種鳥類、黑面琵鷺全球最重要的棲息地。



廟內還有展示百年古轎、神桌共兩件古董藝品。神轎造於清同治9年（西元1870年），當時因為原奉祀於草寮的神像和文物曾遭祝融，所以信眾決定重塑神像和神轎，該神轎四周留有精緻的木雕，讓人得以窺見清領末期的工藝技術。



此外，龍山宮這裡也被發現是“風水漁村”，完全依照風水來設計，首先整座村莊形狀像一隻魚，龍山宮正好位在魚眼的位置，而環村水道有雙水環繞、兼具排水與護城用意，魚尾的S鉤水道可擋煞，並讓上游船隻必須減速，無法長驅直入用意。



七股區位於台南市最西端，也是台灣本島最西端的行政區，2025年底統計人口約2萬人，龍山里則約1500人。濱海地區地形多為潮汐灘地、沙洲、潟湖，沿岸多紅樹林區內的曾文溪出海口溼地，更是瀕臨絕種鳥類、黑面琵鷺全球最重要的棲息地。