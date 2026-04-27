苗栗市長余文忠：觀光是兩岸溝通最佳橋梁

苗栗市長余文忠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗4月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍苗栗市長余文忠接受中評社訪問表示，兩岸觀光旅遊與民間往來已行之有年，這不僅是兩岸溝通最重要橋樑，更是維持台海局勢穩定的“定海神針”。從更廣闊的格局來看，兩岸和平發展不僅關乎兩岸人民福祉，更是國際安全的重要關鍵指標。



余文忠，2018年當選苗栗縣議員，2022年順利連任，2024年代表國民黨參選苗栗市長補選當選。余妻為湖南常德人，是台灣少見的大陸女婿鄉鎮市長。



苗栗市是苗栗縣縣轄市與縣治所在地，位於苗栗縣中部，為當地的政治、經濟與交通中心。市內人口約8.6萬人，約87%為客家人，通行四縣腔客家話。著名地標包括功維敘隧道、貓貍山公園，以客家料理著名，客家龍、風箏節等文化活動都很受歡迎。



余文忠強調，台海穩定會直接影響到亞太區域繁榮與全球供應鏈安全。當兩岸能夠透過對等、互惠的旅遊交流增加互信，就能有效降低誤判風險，這是確保區域安全、避免衝突擴散的關鍵行動。



他提到，過去陸客還能到台灣觀光旅遊的時候，苗栗縣很多飯店幾乎都是天天客滿的狀態，陸客當時從桃園機場入境，不管是先到桃園、新竹或苗栗旅遊，第一晚幾乎都會選擇在苗栗縣過夜，因為第二天一早陸客就要趕到南投日月潭去旅遊，所以也讓苗栗縣成為陸客來台旅遊的第一個中繼站。



余文忠回憶，當時苗栗縣許多行業都因此受惠，包括餐廳和伴手禮店的生意都相當興隆，他記得當時苗栗火車站前有一家屈臣氏藥妝店，經常爆滿，生意好得不得了，但後來隨著陸客越來越少，各行各業也都受到衝擊，很多導遊和遊覽車司機都轉行了，餐廳和伴手禮店生意也大受影響。