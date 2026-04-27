關注：李四川選情尚穩但有三大潛在危機

國民黨提名的新北市長參選人李四川選情尚穩但有潛在危機。（李四川辦公室提供） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨提名前台北市副市長李四川參選新北市長，將與台灣民眾黨主席黃國昌進行整合，4月底將透過市話加手機民調決定最終人選，對決民進黨“立委”蘇巧慧。藍白整合雖成形，但從近期多份民調觀察，原本被視為“穩定領先”的李四川，支持度並未明顯拉開與蘇巧慧差距，出現叫好不叫座的狀況，出乎藍營意料之外，擔憂的聲音開始出現。



進一步盤點李四川和其競選團隊目前的選戰節奏，至少存在三個值得注意的潛在危機。首先，是李四川本身的定位與包裝仍未完全成形，李長期擔任副市長角色，歷經朱立倫、韓國瑜與蔣萬安三任市長團隊，主要負責工程與基礎建設，專業技術官的色彩鮮明，甚至可以說是最強副手。



近期最為外界所津津樂道的，就是今年二月李四川幫蔣萬安搞定了輝達與北市府簽約，海外總部落腳北士科園區。



而李四川在公開場合發言時也常強調，他就是個拿鐵鎚的人（代表會做事）但不太會說話。也因為這樣，過往都是副手不用站在第一線攻擊位置的李四川，現在要站上C位，選民可能不僅期待他拿鐵鎚，更要能擘畫市政藍圖，在現今台灣政壇的氛圍中，最好還要是一個有政治魅力的市長。所以在有魅力和專業形象兩者之間如何包裝，目前看起來其團隊尚未找到明確定位。



第二個潛在危機則是來自國民黨在新北市已執政16年的包袱。即便從朱立倫到現任的侯友宜，市政滿意度維持了一定水準，但時間一長，很難說新北民這次不會想要換黨試試看。更何況新北市的政治版圖原本就不算是藍營的絕對優勢區，這從新北市議員總計66席，藍綠兩黨皆未單獨過半，分別為國民黨30席、民進黨28席，其餘席次由小黨與無黨籍囊括就可以看出端倪。



所以李四川如果仍僅打著承接侯友宜棒子的招牌，會不會被認為過於被動，僅是守成沒有開創的格局，是接下來的觀察重點。

