台軍認八佰統戰片　網諷：難道看零日攻擊？

樊啓明轉發台軍方認定《八佰》為統戰電影的相關報導，“歷史哥”李易修留言問，自己去過四行倉庫原址，也算統戰嗎？（照片：樊啟明臉書） 中評社台北4月28日電／民進黨籍“立委”王定宇27日在質詢時爆料，台陸軍153旅近期傳出在軍中播放大陸電影《八佰》，質疑為何會播統戰電影，台“國防部”則回應，因營長認知產生錯誤的判斷，不知《八佰》是統戰電影，已予以營長申誡兩次處分。對此，資深媒體人樊啟明27日在臉書轉發相關報導，吸引不少網友留言表示，“原來抗日歷史是統戰，這是什麼可笑的事”、“這個主角是我們軍方欸”。



樊啟明27日在臉書發文，轉發“國防部”認定《八佰》為統戰電影的相關報導，網友們也在他的貼文留言，“病入膏肓，走火入魔，難道要讓官兵看零日攻擊”、“原來抗日歷史是統戰，這是什麼可笑的事”、“這個主角是我們軍方欸”、“離譜至極”。此外，時事評論員“歷史哥”李易修也留言反問，自己去過四行倉庫原址，該地現在改成紀念館，“也算統戰嗎”。



王定宇27日質詢時指出，日前發生涉及霸凌台日雙重國籍役男的陸軍153旅，近期又傳出今年1月時在軍中播放大陸電影《八佰》，他質疑，為何會播統戰電影，“播《八百壯士》沒問題，為何會播《八佰》”。



而陸軍參謀長陳建義回應，因營長認知產生錯誤的判斷，在看電影時發現內容有“中華民國”的青天白日滿地紅旗，還有播放“國歌”，就認為這適合播給官兵做精神教育，殊不知這是大陸包裝的統戰電影，模糊敵我意識。他指出，經調查兩起播放《八佰》都是單一事件，但是該營長的確行為不當，已予以申誡兩次的處分。