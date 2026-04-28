沈伯洋樣樣行還像木村　徐巧芯嘴角失守

藍委徐巧芯。（中評社 資料照) 中評社台北4月28日電／中國國民黨台北市長蔣萬安25日與被認為可能代表民進黨參選台北市長的“立委”沈伯洋同台，外界關注沈剪掉招牌爆炸頭，改以短捲髮亮相，民進黨人士及支持者也不斷發文讚賞沈的發言、外型。對此，國民黨“立委”徐巧芯直言把他當幽默小品來研究，她也會盡可能維持嘴角往下、不要往上，希望民進黨盡速提名，讓整場熱鬧的選舉趕快展開。



徐巧芯27日受訪時表示，整個周末青鳥都在瘋狂吹捧沈伯洋，沈伯洋的稱號越來越長，從裴勇俊到張孝全，再到木村拓哉，又是瞭解巴哈和莫扎特的音樂神童，再加上會打籃球有體育專長，長得很有福氣長輩會愛他，身高還比蔣萬安高，又剪了頭髮，都變成適任台北市長的理由。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯說，“我個人覺得很荒謬”，台北市長應該瞭解台北市政，結果在青鳥口中記者問不倒的沈伯洋，回答第一題就錯了，因為台北市國民黨並沒有執政70年，有陳水扁、柯文哲，都不是國民黨。沈伯洋連台北市的歷史都不清楚、對台北市政不熟悉，目光相對短淺。不過沒關係，沈伯洋有一大批大罷免大成功的好朋友，例如曹興誠。



徐巧芯表示，一定要把沈伯洋的民調做得遙遙領先，才是青鳥式民調。在此氛圍下，沈伯洋已經成為民進黨一股洋流，2026民進黨選舉領頭羊，就是沈伯洋。我們渴望看到沈伯洋加賴瑞隆，對上國民黨蔣萬安加柯志恩，“大罷免的來來來，怎麼樣、怎麼樣”，藍營候選人瑟瑟發抖！



徐巧芯指出，民進黨這次選舉就靠沈伯洋了，光看Threads以為沈伯洋已經當選了，整個假日都把他當幽默小品來研究。“立法院”同事還提醒她，請她做好表情管理，所以她會盡可能維持嘴角往下、不要往上，希望民進黨盡速提名，讓整場熱鬧的選舉趕快展開。