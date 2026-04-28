郭正亮：討厭沈伯洋的人太多　選民投不下去

綠委沈伯洋25日在台北市松山慈惠堂活動中致詞。（沈伯洋臉書） 中評社台北4月28日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安25日與可能代表民進黨參選台北市長的“立委”沈伯洋同台。沈剪掉招牌爆炸頭，改以短捲髮亮相，民進黨支持者不斷發文讚賞沈的發言、外型。對此，前“立委”郭正亮持不同看法，他稱討厭沈伯洋的人太多了，推沈出來選台北市長，恐怕會害民進黨掉2到5席議員。



針對蔣萬安是否是強勁對手？沈伯洋25日受訪時表示，1996年“總統”直選之後，國民黨在台北執政已非常多年。中間短暫時間，是由民進黨籍市長陳水扁執政。國民黨一直都是台北的衛冕者，民進黨都是挑戰者的角色。因此，面對這樣的狀況，更應該謙虛、多聆聽市民的聲音，要反應市民心聲，做更好的規畫。



郭正亮27日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨陣營近期頻頻強調沈伯洋的外型，這說明他們找不到沈的優點，只能從形象層面著墨。他認為，若沈伯洋最終獲得提名參選台北市長，反而可能衝擊民進黨議員選情，甚至導致2至5席流失。主因在於對沈反感的選民不在少數，這些人真的投不下去。



郭正亮表示，外界對沈伯洋的觀感，未必將其視為典型民進黨參選人，而更傾向認為是被提名的“極端派”代表，這樣的標籤恐對整體選情造成不利影響。針對國民黨“立委”徐巧芯喊出“松信區5席議員全上”的說法，郭認為，若沈參選，相關效應確實可能發酵。



節目主持人提到，沈伯洋現在在轉換人設。郭正亮則預測，即使轉換人設，未來仍可能出現失言或判斷錯誤的爭議。先前被外界認為可代表民進黨參選市長的“立委”吳思瑤，因為現在蔣萬安聲勢最強，吳擔心若參選成績太差，恐怕連“立委”位子都不保住。