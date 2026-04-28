美國花生零關稅重擊台農民　陳駿季：拚轉型

台“農業部長”陳駿季接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月28日電（記者 莊亦軒）台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅入台，引起台灣農民恐慌。台“農業部長”陳駿季28日在“立院”受訪表示，雖然台美談判內容尚未實施，台灣應趁此機會讓產業有效轉型，用價值戰爭取代價格戰爭，透過價值獲得消費者肯定。



《台美對等貿易協定》（ART），美國花生將以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢長驅直入，進口美國花生（去殼）價格將低至每公斤新台幣57元，是台灣花生價格的4成。農業團體憂心這場美國花生風暴恐摧毀台灣農民生計。



陳駿季28日赴“立院”列席備詢，進入議場前接受媒體聯訪，媒體提問有關美國零關稅花生進口對台灣花生衝擊。



媒體提問花生囤貨可能產生黃麴毒素，陳駿季回應，花生不容易在生產端囤貨，我們也持續跟農民座談，希望用集團栽培契作、用私價收購的方式，省掉農民自己烘花生殼的辛苦。



陳駿季表示，美國花生進來以後，會先跟同樣進口的印度、阿根廷、巴西競爭。我們也持續關注可能的長期影響，我們也提出很多方案，應該趁此機會做產業的轉型，希望透過集團栽培，讓農民只需要負責種植，後端加工、冷鏈的部分就由集團來經營。



陳駿季提到，我們也希望透過台產花生品牌形塑，確保台產花生優勢。因為台產花生的香氣是比較受消費者歡迎的，後續我們會持續讓台產花生成為市場上唯一的選擇。