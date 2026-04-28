“國籍法”處理陸配參政牽強？卓榮泰：繼續

“行政院長”卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月28日電（記者 鄭羿菲）針對陸配參政權，“中選會主委”游盈隆直言，用《“國籍法”》處理仍屬牽強，具高度爭議性。游的態度與“賴政府”行政官員明顯不同，外界認為是打臉“行政院長”卓榮泰。不過，卓28日仍強硬表示，牽強是雖然有爭議，但還是必須要去做，不這麼做就會困難，他認為政府做法沒有錯，且要繼續下去。



游盈隆昨接任“中選會主委”，面對前台灣民眾黨籍“立委”李貞秀相關的陸配參政權議題，游認為，李貞秀絕非最後一個案例，未來類似的案例還將層出不窮，除非“憲法”與法律妥適因應與修正，畢竟兩岸關係有其特殊性，此階段用《“國籍法”》處理陸配參政權問題仍屬牽強，具高度爭議性。



李貞秀在今年2月宣誓就職民眾黨籍不分區“立委”，隨即遭“賴政府”以不符“國籍法”（具雙重國籍）、兩岸人民關係條例（除籍未滿10年）規定，對李“立委”身份認定“資格狀況不明”。雖經中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜協商裁示“尊重其“立委”身分及職權行使應該予以尊重”，但“賴政府”依然不予理會，直至李貞秀爭議言論連環爆，民眾黨中評會於4月13日決議開除黨籍。



“行政院長”卓榮泰28日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，對於已發生的個案，與存續一些相類似的案例，政府都應該有更明確的法律規範。但這些行為人確實違反《“國籍法”》及兩岸人民關係條例，有中國的國籍都有義務要遵守中國的“憲法”、“國安法”、情報法及相關各種法律，配合大陆的要求，對台進行情報收集，這絕對是不予容許的。



卓榮泰說，所謂的牽強，雖然大家有爭議，但還是必須要去做，不這麼做就會困難，所以政府做法沒有錯，我們要繼續下去。