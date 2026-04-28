瑞士解凍台軍購佣金案6億美元　汪家賺大了

瑞士媒體報導，歷經超過20年司法調查後，瑞士當局已決定解除對台灣軍火掮客汪傳浦家族部分資產的凍結，將約6.7億美元（約新台幣212億元）返還其繼承人。（照：Schweiz網站） 中評社台北4月28日電／瑞士媒體報導，歷經超過20年司法調查後，瑞士當局已決定解除對台灣軍火掮客汪傳浦家族部分資產的凍結，將約6.7億美元（大約新台幣212億元）返還其繼承人，也就是汪傳浦的長子汪建民，他目前居住於瑞士沃州（Waadt）。這筆資金與1990年代台灣對法國大型軍購案有關，包括拉法葉巡防艦、幻象2000戰機及相關飛彈交易。



汪傳浦（Andrew Wang）在台法軍售案中擔任中介人，曾自法國軍工企業收取巨額佣金。根據瑞士與法國司法機關早年調查，部分資金已被確認涉及非法佣金，其中約2.66億美元已於2021年後分配給台灣與瑞士政府。



不過，對於其餘遭凍結資產，瑞士司法部表示，雖案件長年涉及貪腐與回扣疑雲，但在歷經20年跨國調查後，始終缺乏足夠證據證明剩餘資金與具體犯罪行為具有直接法律關聯，因此依法解除凍結。



資料顯示，截至2020年，汪家在瑞士帳戶中遭凍結資產總額超過9.35億美元，扣除已分配部分後，剩餘約6.7億美元如今返還家族，成為瑞士司法史上金額最高的解凍返還案例之一。



汪傳浦於2015年去世後，其家族繼承人包括長子汪建民（Bruno Wang）持續面對台灣司法通緝，但由於台灣與瑞士、英國間缺乏正式外交與引渡安排，實際司法追訴面臨高度限制。瑞士方面也指出，在缺乏新證據、案件久拖未決情況下，無法無限期扣押相關資產。



值得注意的是，瑞士此次返還資金，並不代表司法機關認定汪家完全無涉不法，或是真相已經釐清，而是基於現有證據不足，無法證明剩餘款項可依法沒收。換言之，這更像是司法程序的終結。



拉法葉軍購案長年被視為台灣重大軍購弊案象徵，儘管部分回扣流向曾被揭露，並牽出前海軍上校郭力恆等案件，但外界始終懷疑是否存在更高層級受益者，而這部分至今仍缺乏決定性證據。



史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）台灣問題專家坦普爾曼（Kharis Templeman）指出，這項結果並不令人意外，因台灣與瑞士未建立外交關係，也缺乏引渡條約，只要相關人士未返回台灣或未身處有引渡協議的國家，便難以受到司法制裁。他進一步表示，台灣司法單位不太可能撤銷對汪家成員的通緝，若以時效等理由終止追訴，恐面臨外界強烈批評。