美問不能妥協？卓榮泰：軍購拼圖缺一不可

“行政院長”卓榮泰（中）受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月28日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日針對新台幣1.25兆元軍購特別預算條例第三度召開朝野協商，但仍無共識。台灣民眾黨主席黃國昌在直播上表達，AIT詢問“民進黨堅持1.25兆元，不能有任何妥協嗎？”“行政院長”卓榮泰28日回應，軍購特別預算有3塊拼圖，缺一不可。



韓國瑜昨第三度召集朝野協商軍購特別條例，藍委徐巧芯拋出8千億元，但民進黨仍堅持1.25兆元，因朝野無共識，30分鐘就散會，預計5月6日再召開朝野協商。外界猜測，藍白若有共識，不排除5月8日在院會表決處理。



“行政院”版《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案》預算規模高達新台幣1.25兆元，國民黨版本為3800億元＋N。



“行政院長”卓榮泰28日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，還是要籲請“國會”能積極展開各項協商，讓軍購特別條例能早一天通過、早一天完成，就會減少外在因素影響。若因外在因素影響，而刻意來拖延的話，就會造成一些不當的想像，希望朝野各政黨都能積極因應。



卓榮泰說，整個軍購特別預算，事實上有3塊拼圖，缺一不可，要形成“台灣之盾”，也要引入高科技的擊殺鏈，最重要的就是我們要“國防”相關產業自主發展，3塊拼圖缺一不可。換句話說，3顆好球才能夠遏制對方，缺一也不可。



卓榮泰指出，我們是依照“國家”需求、財政能力與對方國個別誠意來完成這樣的內容，所以我們相信的是軍隊、“國防部”在很長時間的深入研究、分析所需，也希望美國都能夠按照時程提供給台必要的“國防”自主能力，及先進的“國防”武器。