沈伯洋拋砍雙城論壇　蔣萬安妙回鬼王無慘

蔣萬安用動漫梗回應沈伯洋拋出要取消雙城論壇。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電／民進黨傳將派不分區“立委”沈伯洋選北市長，日前沈接受主播張雅琴訪問，提及台北上海雙城論壇是否該取消？沈拋出“台北應該要無限城論壇”，台北市長蔣萬安今被問及此事，蔣以沈伯洋自豪最熟動漫的梗回應說，這不是“鬼滅之刃”當中鬼王無慘的大本營嗎？



鬼舞辻無慘是動漫“鬼滅之刃”中的最終反派，身為“鬼”的始祖與絕對支配者，存活於平安時代，自稱無限接近完美的生物。他能將血液分給人類使其變鬼，且能控制所有鬼的生殺大權與讀取思考。



沈伯洋日前登上資深主播張雅琴的政論節目，不僅以日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句展現參選鬥志，更針對爭議已久的“雙城論壇”投下震撼彈，主張應取消帶有滲透風險的雙城交流，改與全球先進城市接軌，打造“無限城論壇”，引發網友熱烈討論。



談到兩岸指標性的雙城論壇，沈伯洋毫不猶豫表示若當選“一定取消”。他指出，台北不應自限於上海，而應隨台灣腳步走向國際，與巴黎、紐約、倫敦、東京等一流大城市建立聯繫。



蔣萬安今天上午主持市政會議前，媒體堵訪怎麼看沈伯洋認為應取消雙城論壇，辦“無限城論壇”。蔣萬安也用動漫“鬼滅之刃”的梗回應，這不是鬼滅之刃當中鬼王無慘的大本營嗎？

