藍委曝馬鈴薯是前菜　美牛豬逐批驗也要放寬

藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）台美對等貿易協定（ART）近期因放寬發芽馬鈴薯進口檢疫規定引發食安疑慮，中國國民黨“立委”牛煦庭今天在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰再曝光細節，他說，馬鈴薯案僅是“前菜”，根據協定文本，台方未來將進一步終止對美牛、美豬的逐批查驗與冷凍查驗程序。



卓榮泰對此則回應說，政府原則是與國際規範對齊，並非門口大開，現在要改變的方式是對疫區的認定，美牛是不是來自疫區，這個跟國際作法要一樣，採取一樣的作業標準。



卓榮泰今日率領“內閣”官員繼續前往“立法院”接受總質詢，上午排定為經濟組質詢。



牛煦庭質詢時，直指近日引發社會議論的“馬鈴薯之亂”只是食安破口的開始，他引用ART文本內容質疑，台方是否已承諾將終止對美國牛肉的逐箱查驗與冷凍查驗？



“農業部長”陳駿季對此解釋稱，所謂“逐箱查驗”僅限於特殊違禁狀況，過去針對各國進口肉品均採取“依風險抽批”的方式。他強調，衹有在風險極高時才會進行百分之百的逐箱查驗。



卓榮泰則說，針對非疫區肉品，台灣必須改變對疫區的認定，採取與國際一致的作業標準。



牛煦庭反問，當年國民黨執政時期擬開放美牛時，民進黨上至賴清德、蕭美琴，下至基層“立委”，皆喊得“震天價響”，強調必須不惜一切重啟談判，甚至痛批這會造成食安“破窗”。如今民進黨政府卻以“對齊國際標準”為由，準備放寬檢驗？



牛煦庭進一步追問，根據文本，台方應終止對美豬及豬肉產品“百分之百逐批檢測乙型受體素（萊克多巴胺）”的作法，這是否意味著萊豬進口也將比照辦理、放寬邊境把關？



卓榮泰回應說，無論是牛或豬，政府的原則一致，即“民眾安全、食品安全與國際規範同時達成”。他強調，政府還是會進行檢驗，沒有什麼全部門口大開，依然保有檢驗標準。



陳駿季則強調，馬鈴薯案絕非食安破口，“委員，我們說的你不相信，卻相信網路的謠言！”他也解釋說，美牛已成為“狂牛症可忽略國家”，相關檢疫規範自然需符合國際修訂。



牛煦庭則說，馬鈴薯案已引發民眾不安，若後續連萊豬、萊牛的逐批查驗都撤防，民進黨政府當初堅持的食安價值將徹底崩塌。他正告“行政院”，不應為了推動貿易協定，就拿民眾的食安健康作為籌碼。