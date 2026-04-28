牛煦庭：抗日電影當成統戰片豈不荒謬

藍委牛煦庭受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）針對描述抗日的大陸電影“八佰”被“國防部”認定為統戰電影，中國國民黨“立委”牛煦庭今天表示，該片描述的是“中華民國國軍”死守四行倉庫的感人故事，若將此列為統戰，不僅牽強，更暴露出民進黨政府在對待“中華民國”歷史時的矛盾與“自助餐”心態。



他認為，評價相關事件應回歸客觀標準，不應動輒揮舞統戰大棒，否則連“國軍”自身的英勇歷史都成了禁忌，豈不荒謬。



陸軍153旅近期因在營內播放大陸電影“八佰”，遭民進黨“立委”王定宇質疑為“統戰電影”，“國防部”隨後以“認知錯誤”為由對該營長處以申誡兩次處分。



牛煦庭今天在“立法院”受訪時對此表示，昨日聽聞質詢時，還在思考究竟是哪部影片具有如此強大的“統戰威力”，能讓軍方把關失靈，沒想到答案揭曉竟然是“八佰”。他說，該片故事主軸是“中華民國國軍”在抗日戰爭中，不惜捐軀死守四行倉庫的壯烈事蹟，這是一段民眾皆知且深受感動的歷史。



把這個東西也變成統戰，他覺得過於牽強，牛煦庭說，評價此類影片應回到故事本質。若影片能引起官兵共鳴，增強對“國旗”的認同，並對“國軍”曾經輝煌的歷史產生肯定，這反而是正面的，有什麼不好？



牛煦庭諷刺說，依照王定宇等綠營人士的標準，似乎只要與中國大陸有所牽扯的內容一律歸類為統戰，那他們到底還認不認同自己叫“中華民國”？他很懷疑。



牛煦庭批評，民進黨對待“中華民國”始終抱持吃自助餐的借殼上市心態，骨子裡嚮往的是“台獨”，隨時準備棄“中華民國”於不顧，這是一件非常糟糕的事情，如果朝野的公約數真的是“中華民國”，就應該理直氣壯地面對這段抗戰情懷。