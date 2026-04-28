民眾黨曝綠購預算浮編　AIT不知情很困惑

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北4月28日電（記者 鄭羿菲）美國在台協會（AIT）代理處長梁凱雯昨拜會台灣民眾黨主席黃國昌，遊說軍購特別預算條例，黃當面爆料民進黨政府光是M109A7自走砲的決標金額、發價書、特別條例編列，數字就對不起來。黃國昌28日再以文字回應，民眾黨支持強化“國防”的立場不會改變，但拒絕貪腐、浪費，將貫徹在軍購特別條例與特別預算的審查上。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡接受中評社訪問時補充說明，M109A7自走砲“國防部”給“立法院”的金額是要新台幣1375億元，但政府公開採購網上決標金額是738億元，中間整整有逾500億元的落差，且還有很多其他項目的金額對不起來。昨天AIT人員聽到這樣的訊息也很困惑，根本不知道這樣的事情，表達會回去瞭解看是什麼狀況，而AIT也希望三黨可以協商處理軍購特別條例。



梁凱雯昨拜會黃國昌，AIT於臉書也PO相關照片，並表達，就促進台灣安全合作及強化美台夥伴關係的重要交換意見。​​​​​​​​​​​​​​​​



黃國昌昨晚在直播上表示，AIT找他的目的就是要遊說軍購特別預算，AIT之前的立場是支持民進黨政府所提的1.25兆元，但他耐心地向AIT解釋民眾黨的立場，AIT人員問的一個問題是，“民進黨那邊難道不可能做任何妥協，一定要1.25兆元嗎？”他則回應，即便到朝野協商，民進黨依然堅持說要1.25兆元。



黃國昌反問，民進黨每天用媒體、側翼網軍，一天到晚講就要1.25兆元，一塊錢都不准少，不給就是中共同路人，哪個民主國家執政黨是這樣討論事情的？



黃國昌向AIT舉例說明，M109A7自走砲，4月22日“國防部”的決標公告已出來了，限制型招標得標廠商為AIT，得標金額是738億元，甚至不到“國防部”交給“立法院”報告的810億元，民進黨卻在軍購特別條例說要1375億元，擺明這數字就沒辦法自圓其說！因此民眾黨才採取嚴格審查預算的方式，光是數字加起來就不對，AIT聽後也愣了一下、不知道怎麼回應此事。



黃國昌28日以文字回應，昨天與梁凱雯即是針對重要的軍購特別條例交換意見，他也再次向美國友人闡述台灣民眾黨的立場，我們支持強化“國防”，但拒絕貪腐、浪費，並且要可以準時拿到採購的武器，這個立場不會改變，也會貫徹在特別條例及特別預算的審查上。